NEVERSTVA, RAZDVOJENOST, PRAŠTANJE... Ovo je prava ISTINA o vanbraćnoj vezi Mirke Vasiljević i Vujadina Savića, a mnoge će ostaviti u ČUDU!

O vezi glumice Mirke Vasiljević i sportiste Vujadina Savića već godinama se priča i piše, a neretko skreću pažnju na sebe izjavama i postupcima.

Par je u dugogodišnjoj vanbračnoj vezi i imaju troje dece, sinove Andreja i Mihajla i ćerku Adrijanu.

Međutim, njihova veza nije oduvek bila stabilna i bez iskušenja. Njihova veza je bila na velikom ispitu na samom početku. Vujadin je tada potpisao ugovor za Bordo a ona je snimala seriju pa nije mogla da ide kod njega.

"Budući da sam mu se izrazito dopala, rešili smo da nas okolnosti ne udaljuju, beć ojačaju. Iz toga smo naučili da više cenimo vreme koje provodimo zajedno. Vujadina znam od druge godine jer sam zimovala sa roditeljima na Zlatiboru, a njegovi tamo imaju vikendticu pa samo se zajedno igrali u parku. Trenirala sam folklor u istoj osnovnoj školi u kojoj je on išao, pa smo se tamo viđali. Išli smo zajedno i u srednju školu i za mene je on oduveč bio dečko iz mog detinjstva. Prepoznali smo se u tome što smo oboje odmalena odricali mnogih stvari zarad karijere. Putevi su nam se preplitali i kada smo to želeli i kada nismo", rekla je glumica.

Iako imaju troje dece i žive zajedno, nikada nisu stali pred matičara, jer im to kažu nije potrebno.

Međutim, u njihovoj vezi bilo je i neverstva. Mirka je Vujadinu javno oprostila prevaru tako što je komentarisala slike na kojima je on blizak sa drugom ženom rečima: Bože moj, vežbalo se!

Mirna je nedavno bila u centru skandala zbog svojih izjava o ženama.

"Mira da se zna da je žensko, a to podrazumeva da zna da zaćuti kada treba jer mi treba mudro da naučimo da ćutimo jer onda može da opstane brak, onda možete da dobijete šta god hoćete, ali malo da sačekate. S druge strane, da kao žensko bude dama da se ponaša onako kako dami ne priliči. Da, jednostavno, bude pravična kroz život i da bude srećna", rekla je glumica.

Ipak , ovaj par je i dalje skladan, a glumica ne isključuje mogućnost da uskoro ponovo ostane u drugom stanju.

