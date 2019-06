HOĆE DA MI NAMESTI UBISTVO, KAŽE DA JE NEĆU NAĆI ŽIVU I MOJU MAJKU NAZIVA K*RVOM: Miljana urniše Zolu otkad je izašao iz rijalitija, ove JEZIVE PORUKE mu šalje!

Lazar Čolić Zola dobio je pretnje ubistvom u rijalitiju od bivše devojke Miljane Kulić, a sada kad je napolju kaže da mu ona neprestano šalje poruke.

foto: Printscreen

Prema njegovim rečima, Miljana mu šalje preteće poruke, gde ističe da će mu namestiti ubistvo, da je neće zateći živu i vređa njegovu porodicu.

"Naziva je (njegovu majku) ku*vom, priča joj da će uskoro da sahrani dete i slično. To su jezive stvari i pretnje! Ona je došla do broja telefona mog menadžera, pa i njega uznemirava, a meni na Instagramu preti svaki dan. Njoj se mnogo pogoršalo zdravstveno stanje, jer ona ima običaj da prestane da uzima lekove i onda nastaje haos. Terao sam je stalno da uzima lekove i terapiju i ona bi me poslušala na dva, tri dana, a onda bi prestala da uzima i onda kreće pakao. Psihički je u jako lošem stanju i od nje čovek ne zna šta može da očekuje", kaže Zola koji je uplašen da ga Miljana negde ne sačeka:

foto: Printscreen

"Imam osećaj da joj ne bi bio problem da nekome plati da me negde sačeka i isprebija ili upuca iz pištolja. Sa njom se ne treba šaliti jer ona nekad gubi kontrolu u nekim postupcima i ne razmišlja o posledicama. Njena majka shvata u kakvom joj je stanju ćerka, pa je pokušala da je urazumi, ali to će teško da joj pođe za rukom jer je Miljana ne sluša", priznao je di-džej.

Zola kaže da Miljani i dalje želi sve najbolje, kao i da krene dalje i nađe dečka koji će je bolje razumeti.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Informer, Foto: Damir Dervišagić

