ZOLINOG MENADŽERA DRŽALI 3 SATA NA GRANICI ZBOG MILJANINE DOJAVE: Ljudi moji, ja nisam verovao da je ona TOLIKI PSIHOPATA!

Menadžer Lazara Čolića Zole ispričao je da je imao neprijatnu situaciju na granici, a za sve je okrivio Miljanu Kulić.

Naime, on je otkrio da je jedva stigao po Zolu, nakon njegovog napuštanja "Zadruge".

- Na granici su me držali i pretresali tri sata zbog Miljane. Nisam verovao da je ona toliki psihopata. Ljudi moji, tri sata su mi preturali po kolima, nisam znao šta me je snašlo dok mi nisu rekli da su imali telefonsku dojavu da provere moj auto - počeo je priču Boban Majstorović.

Zolin prijatelj je priznao da mu nije mnogo trebalo da shvati da je upravo ona zadužena za ono što mu se dogodilo, budući da mu je, kako kaže, pretila porukama.

- Miljana ih je zvala i rekla da prevozim ko zna šta! Ja nisam verovao da je to moguće, ali onda sam shvatio o kakvoj se osobi radi. Sama mi je slala poruke kako neću ući u Srbiju i neću moći da odem po Zolu jer će se ona postarati da me ne puste preko granice! Žena je psihopata, moram broj telefona da menjam. Zove me 30 puta dnevno, a kada je blokiram ona zove sa drugog broja. Maltretira mene i Zolinu majku, preti - zaključio je Zolin menadžer.

