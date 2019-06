OVU TAJNU MARKOVIĆEVA KRIJE 32 GODINE: Zoricu muž Kemal brutalno prebio kad je čuo da ga vara s kompozitorom Mišom Markovićem! UNAKAZIO JE OD BATINA!

Zorica Marković bila je žrtva porodičnog nasilja! Ona već 32 godine krije da ju je brutalno prebio tadašnji suprug Kemal Omerhodžić jer je sumnjao da ga vara sa slavnim kompozitorom Mišom Markovićem! Zbog zadobijenih povreda te 1987. godine pevačica je završila na traumatološkom odeljenju na VMA, gde se nedeljama oporavljala.

Bio je to drugi brak Markovićeve, iako je imala svega 28 godina i jedno dete iz prethodne zajednice. S Kemalom Omerhodžićem venčala se 1977. godine, dve godine pre nego što je snimila prvu ploču. Suprug joj je bio i menadžer, stalno je s njom išao na putovanja i nastupe, a u to vreme živeli su u Velikom Zvorniku. Po preseljenju u Beograd počeli su prvi problemi u braku, a sve zbog toga što je Kemal postao ljubomoran na sve popularniju Zoricu, koja je nizala uspehe i karijera joj je bila u usponu.

Kulminacija se desila kada je on čuo priče da ga žena vara sa svojim kompozitorom i producentom Mišom Markovićem, pa ju je jednog dana, posle burne svađe i teških reči upućenih jedno drugom, unakazio od batina.

Prema rečima izvora bliskih pevačici, Zorica je tada zadobila nekoliko preloma kostiju, povrede na rukama, kukovima, brojne modrice i podlive po telu, a levo oko bilo je zatvoreno. Kada je prebačena u bolnicu, lekari su bili šokirani njenim opštim zdravstvenim stanjem. Markovićeva je skoro deset dana ležala nepomična u krevetu, bila je smeštena u korito koje služi da pacijent bude fiksiran i da se ne pomera zbog povreda. Posete su joj bile zabranjene kako se ne bi narušilo njeno jako teško psihičko stanje u tom momentu.

Tek posle četiri nedelje Zorica se u potpunosti oporavila i napustila bolnicu, a s nasilnim suprugom prekinula je komunikaciju i podnela zahtev za razvod.

Ni kriv ni dužan, Miša Marković morao je godinama da se pravda i brani od toga da on nema nikakve veze s batinama koje je dobila pevačica.

- To su priče koje su i tad kružile, ali Zorica i ja nikad nismo bili ni u kakvoj vezi. Znam da ju je taj čovek tukao. To je i ona pričala svojim prijateljima, znam i da je ležala na VMA, išao sam da je obiđem, ali nisu me pustili. Posle toga se oporavila, pa smo nastavili da se viđamo i radimo. U međuvremenu mi je rekla da nije više s tim čovekom - rekao je Miša Marković.

Švorc Nema sreće s muževima

Bivši joj oteo 250.000 evra Zorica Marković ostala je i bez imovine koju joj je oteo bivši muž.

- Prošlost sam davno ostavila iza sebe. Kad bih se osvrtala na sve, danas ne bih bila živa. Šta je bilo, bilo je, uvek sam podignute glave išla dalje. S bivšim mužem nemam komunikaciju. Oteo mi je 250.000 evra i više, otišao je i ostavio me bez para. Šta da mu ja radim! Tad sam rekla: Neka mu je sa srećom, a ja ću se već nekako snaći. Tako je i bilo. foto: Printscreen, Amidži šou Trebalo je vremena da ponovo stanem na noge i postignem nešto. Pored pevanja, radila sam sve i svašta, nije me sramota nijednog posla. Kopala sam, orala, čistila. Sve je za ljude. Kasnije sam otvorila kafanu i prva sam u Beograd vratila narodnu muziku, a onda su ova go*na počela da me kopiraju i danas imamo hiljadu istih ugostiteljskih prostora - rekla je Markovićeva za Kurir pre ulaska u "Zadrugu 1".

