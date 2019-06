ĆERKU LUNU VIŠE NE GLEDA, A BIVŠEG MUŽA I NE SPOMINJE! Za Anabelu Atijas ništa nije kao što je bilo! IZNENADILA!

Anabela Atijas uvek je bila uz ćerku Lunu, koja je učešćem u "Zadruzi" provukla ogromnu pažnju javnosti. Svojevremeno, ova majka ulazila je kod ćerke u rijaliti pa zajedno sa njom bila brojne bitke. Iz tog razloga, i te kako je iznenadila kada je priznala da kako se ova sezona bliži kraju, da uopšte više i ne gleda svoju mezimicu.

"Nisam uopšte u fazonu sad da dajem neke izjave, baš sam u poslednje vreme slabo bila pri televiziji, čujem eventualno da li se dobro drži ili ne drži. Sada sam u nekoj fazi, da bih je dočekala što bolje, izbegavam sve. Nisam kompetentna, što bi rekli. Ne volim da komentarišem nešto što ne gledam, ne zato što ne volim da gledam, jednostavno ne stižem, imam još dvoje dece, sad sam malo prikočila, eventualno nešto preko mreža vidim i to je to", ispričala je Anabela.

Šta više, Anabela nije imala pojma da je Luna sanjala njen razvod, iako je taj san podigao ogromnu prašinu u javnosti.

"Duša moja, nisam to znala. To je verovatno jer joj nedostajemo, bitni smo joj, ona stvarno ima divan odnos sa Andrejem, on je njoj pre svega prijatelj pa onda očuh, mislim da joj je važno da on ostane u našoj porodici. Plaši se toga, ali nema zaista čega da se plaši. Mi jesmo imali faze kad smo bili iscrpljeni od svega, prošli smo kroz pakao svako ponaosob i izašli smo jači iz svega i biće sve u redu", izjavila je Anabela.

Pevačica jedva čeka da se "Zadruga 2" završi, pa da ponovo provodi vreme sa svojom naslednicom.

"Brojimo sitno, iskreno, mnogo sam srećna, mnogo mi fali, ona je meni sve. Nije to samo odnos majke i ćerke, nas dve smo mnogo toga prošle zajedno, vidite i sami koliko je ona vezana za mene. Nije to nastalo tek tako, neka zasluga je u pitanju, bliskost između mene i nje. I to što kažete da me sanja, sanjam i ja nju i lakše mi je da je ne gledam, eventualno se informišem, pitam kako se drži, nekad neće da mi kažu da me ne opterete, to mi je dovoljno, vidim po sličici kad je tužna, to mi teško pada i dobro je što nisam gledala, onda vidim da je srećna i nasmejana, onda mi bude bolje, govorim "Ljubavi, čekam te", komuniciramo na svoj način", iskrena je Anabela.

O odnosu sa bivšim mužem Gagijem, pak, ni reč nije htela da kaže.

"Nemam nikakav komentar", zaključila je Anabela.

