UTEHU JE NAŠLA U OŽENJENOM MUŠKARCU, A O BIVŠEM SVE NAJGORE: Pošto me je psihički maltretirao, JEDVA ČEKAM DA SE TO DESI! Andreana Čekić PRELOMILA!

Andreana Čekić priznala je da jedva čeka da se i zvanično razvede od Ivana Miladinovića, za koga tvrdi da ju je maltretirao, ali ne fizički, već psihički.

Naime, pošto je situacija vremenom u braku postajala sve gora, kada je i poslednja nada umrla, ona je utehu pronašla u oženjenom Marku Miloševiću, sa kojim je trenutno u skladnoj vezi.

"Sa bivšim mužem nemam kontakt, ne čujemo se. Razvod je i dalje u toku i jedva čekam da se to desi. Trpela sam psihičko maltretiranje, nije me napadao fizički. Žena kao žena se uvek nada da će biti bolje i kada shvati da nije tako, onda ideš dalje i trudiš se da ostaviš to za sobom", bila je jasna pevačica u emisiji "Premijera".

