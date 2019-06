ANDREANA JE DUGO TRPELA, A ONI SU SVE ZNALI! Sad smo u kontaktu samo preko advokata i kada me JAVNO PLJUJE: Pevačica ispričala sve BEZ DLAKE NA JEZIKU!

Andreana Čekić trenutno je u procesu razvoda od Ivana Miladinovića, a kako otkriva, tokom svega što ju je sa njim snašlo uz nju su bili prijatelji pevači koji su znali da trpi psihičko maltretiranje.

"Kolege su me podržale. Za sve su znali Ana Sević, Darko Lazić, Slađa Alegro, Đani i njegova supruga Slađana. Znalo se to negde i svi oni su mi rekli da ih ne iznenađuje što se razvodim. Bili su prisutni baš kad smo nas dvoje bili u klinču, tako da su znali i poželeli mi samo sreću. Trpela sam psihičko maltretiranje, nije me napadao fizički. Žena kao žena se uvek nada da će biti bolje i kada shvati da nije tako, onda ideš dalje i trudiš se da ostaviš to za sobom", rekla je Andreana.

"Čekam da potpiše razvod i nadam se da će što pre to da bude. Nikakav kontakt nemamo lično, komuniciramo preko advokata i kada me on pljuje preko medija", dodala je ona.

Na proslavu punoletstva sina Bobana Rajovića došla je držeći se za ruku sa novim dečkom.

"On uvek svuda ide sa mnom. Sada sam najsrećnija žena na svetu i ne kajem se zbog svega što je bilo, jer je to put do ovoga sada. Hvala Ivanu što je svojim ponašanjem pokazao da treba da idem dalje", rekla je sa osmehom pevačica.

1 / 3 Foto: Nemanja Nikolić

Između ostalog, Andreana je progovorila i o Darkovom povratku na scenu, ali i porocima, kako mnogi navode. Ona ne veruje da je baš tako.

"Darko se vratio na muzički scenu. Za poroke zaista ne znam i ne verujem da će im se vratiti. Stvarno sam ponosna na njega, radi na pesmama, a uskoro će i da postane tata. Već sam spremila poklon za bebu, jedva čekam da se Marina porodi."

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Blic/Foto: Printscreen Instagram

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir