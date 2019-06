PREPISKA ANDREANE I IVANA PRE NEGO ŠTO JE PUKAO BRAK OTKRIVA ISTINU: Pevačica optužila BIVŠEG za prevaru, a on joj je ovako odgovorio!

Andreana Čekić i njen bivši suprug Ivan Miladinović nisu više u dobrim odnosima, a sada je isplivalo još detalja njihovog braka.

Pevačica je rekla da je njen bivši muž u vezi sa Gabrijelom Pejčev sa kojom je bio i dok su bili u braku, pa su se njih dve "prepucavale" preko društvenih mreža. Sada su se pojavile poruke koje su Andreana i Ivan razmenjivali kada je njihov brak bio pri kraju.

"I ja sam propratio ovih pet dana i te kako. Trudim se da ne izgubim ženu mog života zbog jedine greške, poruke nebitne", napisao je Ivan, a onda mu je Andreana odgovorila:

"I to što si se kleo u Tijanu svoju, to obavezno idi u crkvu, pošto ti veruješ u to.

Ivan je nastavio da se pravda i da pokušava da ispravi štetu."

"Nikada te ne bih izdao, niti prevario, niti sam. Tu sam pogrešio i molim te da mi oprostiš, ako možeš, ono što mogu obećati da se više ništa tako neće ponoviti. Kelo sam se jer te volim. Ne želim da te izgubim. Nisam birao sredstva. Ako možeš da me razumeš da se kajem i da sam očajan što sam to uradio", naveo je Miladinović.

Njegova još uvek zakonita supruga nije htela da popusti.

"E, vidiš. Ti nikad ne biraš sredstva, a to sam znala. Zato tebi čovek ne može verovati", napisala je Andreana.

