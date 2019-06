SESTRA PEVA BOLJE OD MENE: Džejla Ramović zavela je Srbiju svojim glasom, a sad priznaje zbog čega se njena porodica ne bavi MUZIKOM!

Džejla Ramović progovorila je o svojim sestrama, koje su takođe talentovane za muziku.

Pobednica "Zvezda Granda" priznala je da njene sestre ne žele da se bave muzikom, iako obe lepo pevaju.

"Svi ljudi vole da vide nas tri skupa kako pevamo, nekako smo lep paket. One su pre pevale po horovima ali nisu se odlučile za muziku. Najstarija sestra je davno prestala da peva, pa sada za sebe kaže da peva katastrofalno. Naravno to nije tako, odgovorno to tvrdim. Obe imaju sluha, a za srednju sestru kažem da bolje peva i od mene. Ima lepšu boju glasa, ali ona ima ogromnu tremu i nikad ne bi mogla da izađe na scenu", rekla je Džejla.

Ona je dodala da nije tip osobe da izabere jedan smer kojim će ići, ali da voli narodnu muziku.

"Moj glas je izgrađen na neki drugačiji način, što ne znači da ne bih mogla da navežbam, ali se bolje osećam u zabavnoj muzici i planiram da idem u tom smeru", rekla je Ramovićeva.

"Još se nismo videle sa Sašom, ali u suštini je jasno kakvim smerom bi to trebalo da ide. Pesme koje sam pevala kroz takmičenje - to je moj fazon i to meni najbolje ide", zaključila je pobednica.

