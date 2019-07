GOCA TRŽAN USKORO ĆE IMATI 44 GODINE, A LAGANO POKAZUJE LICE BEZ ŠMINKE: Pevačica ovako izgleda kad je PRIRODNA, a evo šta joj je ODVRATNO! (FOTO)

Goca Tržan uskoro puni 44. godine, a ne stidi se da pokaže kako izgleda bez trunke šminke.

Pevačica je otkrila i šta misli o korišćenju botoksa.

foto: Printscreen/Premijera

"Kada te muškarac voli on ne gleda da li ti imaš boru. Pravi muškarac nije u fazonu da te voli zato što izgledaš mlađe. Pravi muškarac te voli zato što mu daješ podršku i zato što si onakva kakva on zamišlja da treba da budeš. To je čovek koji prihvata moj način života i shvata da je moj dobar izgled moj posao", rekla je Goca u "Premijeri" i dodala:

foto: Printscreen/Premijera

"Ja sam rekla: Neću taj botoks, sve mi to izgleda odvratno".

foto: Printscreen/Premijera

