UDAJE SE ALEKSANDRA SUBOTIĆ, BIZNISMEN VEĆ SPREMIO GRANDIOZNO SLAVLJE: Petar je upoznao Magdalenu, pomiriće Ljubu i Karađorđa, a ovo su svi njegovi PLANOVI!

Aleksandra Subotić odmah posle finala rijalitija ide u Crnu Goru sa ćerkom Magdalenom i izabranikom Petrom, gde će se dogovoriti o detaljima njihove svadbe u septembru.

foto: Printscreen

Subotićeva se odmah zaljubila u Petra, iako ga nije poznaje dobro. Ona je dečka upoznala sa ćerkom, on nju sa sinom, a Karađorđe je Petra nazvao pravim gospodinom. Petar, prema rečima izvora, čeka Aleksandru i organizovao je veliku svadbu.

"Plan je da čak deset najvećih estradnih zvezda zapeva taj dan u Crnoj Gori. Biznismen ima apartmane tamo i već je sve organizovao da Aleksandra posle finala dođe dole sa Magdalenom. Ona će biti u Utjehi sve do septembra, a Petar će zbog posla morati da putuje u inostranstvo", kaže izvor "Sveta" i dodaje da je Petar rešio da pomiri Aleksandru sa porodicom.

foto: Printscreen

"On pomaže Karađorđu i želi i njega da odvede u Crnu Goru na odmor, ai Ljuba je dobro došla. Peca je mnogo dobar čovek i ne želi da njegova buduća žena bude u svađi sa nekim od članova porodice, tako da će sve da ih okupi i izmiri. Hoće i Goranu da odvede na more jer misli da nije u redu da rođene sestre ne komuniciraju, ma on je spreman da uradi sve za Aleksandru", rekao je izvor, a onda se oglasio i Petar:

"Čekam Aleksandru da izađe i onda ćemo celo leto uživati sa Magdalenom na moru."

foto: Printscreen

Kurir.rs/Svet, Foto: Printscreen/Instagram

