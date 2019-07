KOGA INTERESUJU LUNA ĐOGANI I ANA KORAĆ? Bivša zadrugarka osula po finalistkinjama, a ovako komentariše PROSTITUCIJU!

Olja Bajrami bila je učesnica rijalitija, a sada je prokomentarisala kako se posle svega oseća.

"Pola toga se i ne sećam jer sam brzo ušla u svoj prirodni tok. Sve je bilo veštački i dobro je da mi se izbrisalo iz glave. Nije mi žao što nisam ostala, na vreme sam izašla. Nemam volje da se borim za nešto što već imam. Došla sam tamo zbog reklame same sebe i posla", rekla je Olja Bajrami.

foto: Printscreen

Pevačica je priznala da je drugi učesnici rijalitija ne zanimaju.

"Po lošem pamtim one koji prikrivaju svoje pravo lice. Mnogi su me se i izvinili. Ne zanima me Luna, ni njega priča, želim joj sve najbolje. Izgubljena je, sve dolazi iz odgoja, ona živi ljubav i nerecionalnost. Sve će joj doći sa godinama, a ona traži zamenu za nešto što nije imala kod kuće. Ne interesuje me ništa, ta priča, ni Luna, ni Mina, ni Kija, koga to briga?", priznala je ona i progovorila o prostituciji na estradi:

"Baš će sada da ti priznaju da jesu. Prostitucija je nešto što ne čujem prvi put, to je nezaobilazno na estradi. Sve svetsko smo pokupili najlošije."

foto: Printscreen

