KAĆA ŽIVKOVIĆ SELI SE U FRANCUSKU? Pevačica zbarila BOGATAŠA, o vezi ne priča ni najboljim prijateljima, a sad ISPLIVALI DETALJI!

Katarina Živković izbegava da govori o privatnom životu, a posebno ljubavnom, gde joj "cvetaju ruže".

Pevačica je uplovila vezu sa bogatim mladićem iz Francuske, a on ju je navodno pitao da živi kod njega u Nici, koju je i posetila.

"Katarina već duže krije vezu sa dečkom čiji biznis je porodično vezan za Francusku, o tome čak ne priča ni najbližim prijateljima. Tek nekoliko najboljih drugarica i njena porodica znaju za ovu vezu. Ona je nedavno putovala u Nicu, gde on ima svoju kuću u koju ju je pozvao i da se preseli", kaže izvor blizak pevačici i dodaje:

"Njemu je bitno da provode što više vremena zajedno, a kako je on zbog biznisa kojim se bavi vezan za Francusku, teško mu je da često dolazi u Beograd. Sa druge strane i ona dosta radi, putuje na tezge pa ne stiže da otputuje kod njega kada god to požele. Zato joj je on predložio da se preseli kod njega. Nju je to obradovalo jer se zaljubila, ali sa druge strane je svesna da će morati karijeru da ostavi po strani, što ne bi želela. On joj je predložio da tamo snima numere i iz Francuske putuje na tezge, ali je ona svesna da to tako ne bi moglo dugo da funkcioniše."

foto: Nemanja Nikolić

"Najbliži prijatelji su joj savetovali da se preseli, odmori se malo od svega, pusti da je se publika uželi, a u međuvremenu svije bračno gnezdo, pa kasnije vidi šta će. Mislim da je prelomila da se preseli", kroz osmeh dodaje izvor.

Živkovićeva je s druge strane odlučila da ne govori o ljubavi.

"Odlučila sam već dugo da ne pričam o privatnom životu. Preseljenje bi bilo veliki korak za mene jer je moj posao ovde. Ne mogu da pričam o privatnom životu, obećala sam sebi", izjavila je Katarina.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/Blic, Foto: Printscreen/Instagram

