EKSKLUZIVNO! LUKA LAZUKIĆ ODBIJA DA VIĐA ĆERKU KATJU! Bacio brigu na veselje? Provodi se po srpskoj Atini, pa ispija kafe po Dorćolu?! (FOTO)

Luka Lazukić, još uvek zvanični suprug Nataše Bekvalac, prijavio je u maju Centru za socijalni rad tešku operaciju kičme, zbog čega privremeno neće biti u stanju da dolazi i viđa dete koje je dobio s pevačicom

Otac na određeno vreme foto: Sonja Spasić

Lazukić, koji je sa pevačicom još u zvaničnoj zajednici jer traje brakorazvodna parnica, privremeno se odrekao viđanja njihove zajedničke ćerke Katje, ekskluzivno saznaje Kurir Stars.

Naime, IT stručnjak je Centru za socijalni rad u Novom Sadu, gde je sredom po sudskoj odluci viđao dete, prijavio tešku operaciju kičme, zbog čega navodno nije u stanju da putuje i dolazi iz Beograda u glavni grad Vojvodine jednom nedeljno.

za to vreme Lazukić šeta prestonicom... foto: Kurir

"Pošto Lukina zabrana prilaska i telefoniranja Nataši nije istekla, on bi se i dalje po pravilu jednom nedeljno sastajao s ćerkom. Međutim, uskoro se navršava treći mesec otkako nije ni video ni čuo naslednicu koju je dobio s pevačicom. On je obavestio socijalne radnike da ima zdravstveni problem koji ga sprečava da dolazi u Novi Sad. Za to vreme nijednom nije čak ni pozvao telefonom da pita kako mu je dete i treba li mu nešto. Iako zakonski nema obavezu da mesečno plaća alimentaciju jer je razvod u procesu, on bi kao svaki savestan otac trebalo da ima moralnu obavezu prema ćerki. Srećom, pa Bekvalčeva radi i ima mogućnost za normalno odgajanje dece", otkriva naš dobro obavešten izvor.

a potom ... druži se po kafićima foto: Sonja Spasić

Uprkos činjenici da je navodno imao, kako je rekao, tešku operaciju, Lazukić je nedavno viđen kako se provodi na Egzitu, a i naša ekipa dvaput ga je srela u Beogradu tokom prošle nedelje.

"S društvom se provodio u Novom Sadu. Proveo je jedan, ali vredan dan. Igrao je, đuskao, pio i provodio se. Takođe, svakodnevno obilazi kafiće na Dorćolu kod svojih prijatelja i vozi se motorom. Na slikama i snimcima ne izgleda kao da je tek operisan jer se normalno kreće i ponaša", završava naš izvor.

Ovim povodom pozvali smo Natašu i Luku za komentar, ali oboje nisu odgovarali na naše pozive i poruke koje smo im slali.

Brižna mama Nataša je posvećena maloj Katji jednako kao i starijoj Hani foto: Zorana Jevtić

