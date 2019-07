MALO PARA ZA VELIKI BIZNIS: Željko Joksimović pokreće TRI TELEVIZIJE za 100 dinara! (FOTO)

Željko Joksimović otvorio je tri televizije, o čemu je juče ekskluzivno pisao Kurir, a ukupni novčani kapital mu je samo 100 dinara! S obzirom na to da je u pitanju DOO - društvo ograničene odgovornosti, to znači da će on ovim kapitalom garantovati državi.

Joksimović bi od jeseni trebalo da startuje sa emitovanjem programa na tri kablovske televizije, usko specijalizovane i namenjene određenim grupama. Regulatorno telo za elektronske medije izdalo je dozvolu za kablovsko emitovanje tri kanala - K1 studio (muzički program), Studio fajl (program namenjen deci) i TV DR (posvećen zdravstvu).

Tragom ovih informacija, proverili smo i na sajtu Agencije za privredne registre (APR) Željkovo preduzeće za proizvodnju televizijskog programa "Minakord medija". Jedini član ove firme je Joksimović, te je njegov udeo 100 procenata, a ulog je svega 100 dinara. Takođe, status firme, odnosno pravna forma jeste društvo sa ograničenom odgovornošću. To znači da, ukoliko bi Željkov biznis propao i ne bi plaćao porez, država bi imala problem s naplatom.

Tim povodom kontaktirali smo s jednim ekonomskim stručnjakom, koji nam je objasnio šta to znači.



- Članovi DOO mogu da upišu novčani ulog u iznosu i od 50 i od 100 dinara, čak i za tri televizije. To je društvo sa ograničenom odgovornošću, pa svojim kapitalom koji je uplatio garantuje državi. Evo konkretan primer: to znači da, ako on tokom poslovanja ne plaća porez, nagomila dugove, država faktički nema šta da mu oduzme osim tog početnog kapitala. U tom slučaju država može da ga tuži, da mu blokira račune i kako to već ide po zakonu. S druge strane, ukoliko ne isplati radnike, i zaposleni mogu da ga privatno tuže - kaže stručnjak.



S druge strane, izvor blizak Joksimoviću kaže da on koristi samo zakonske mogućnosti, kao i svi ostali.

- Mnoge poznate ličnosti su otvarale i restorane i firme s minimalnim ulogom, to je sasvim prirodna stvar. Željko je spremio dosta novca koji će uložiti u televizije, na tome nikako ne štedi, a kako je galantan i veoma odgovoran, zaposleni neće imati problema sa isplatama. On će pre da zatvori biznis, ukoliko vidi da mu ne ide, nego da ostane dužan radnicima, a kamoli državi - kaže izvor.



Inače, kako smo juče pisali, Željkova supruga Jovana Joksimović neće napuštati televiziju Prva, gde sa kumom Srđanom Predojevićem vodi "Jutro s Jovanom i Srđanom".

Pozvali smo Joksimovića za komentar, ali on nije odgovarao na naše pozive i poruke.

Ostvario želju

Željku je bio san da ima televiziju! foto: Marina Lopičić Kako saznajemo od jednog Željkovog kolege, on je oduvek želeo da ima svoju televiziju.

- Željku je to oduvek bio san, više od deset godina koliko ga znam, u nekoliko navrata mi je pominjao to. On je svestran čovek, unosi novine u sve čime se bavi, pa je tako želeo da napravi nešto što nema na našim prostorima i verujem da će biti posvećen tome - kaže izvor.

