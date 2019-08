BOJANA JE GAZDARICA U OVOJ KUĆI KRAJ SAVE! Zbog komšiluka ništa ne propušta, a sve vreme PECA MOMKE po reci! HIT!

Bojana Ristivojević leto provodi u drvenoj kućici pored Save, koja inače pripada njenom bratu. Kako ističe, ona tu svejedno gazduje, ali i uživa "za sve pare"! Vikendica joj pruža neophodan mir, kao i pogled koji odmara dušu.

"Doskoro nisam imala vremena da čitam koliko sam radila, ali sada imam, tako da za leto planiram da pročitam sve knjige... Neke sam već pročitala, ima ih pedesetak", kroz osmeh počinje priču Bojana, pa kroz šalu otkriva kako na reci peca momke, a zbog komšiluka je upućena u sve novotarije iz kraja.

"Često sam na terasi jer sa nje imam odličan vidik. Kao neka osmatračnica mi je, sve pratim, mogu da vidim čitav komšiluk. Mogu da pecam razne momke koji se vozikaju Savom. Nikad mi nije dosadno, ceo komšiluk je jako dobar, svi su komunikativni, svi se znamo i družimo. Prija mi ovde kad dođem, sa svima proćaskam malo da čujem šta se zbiva, šta je novo i nakon toga se vratim svakodnevnim obavezama", objasnila je voditeljka, koja je poznata kao veliki gurman, ali i dobra domaćica.

"Kada se cela porodica okupi, ovde stvarno je lepo. Volim da kuvam, to svi znaju, kuvam sva tradicionalna jela, ali i stranu kuhinju, sve znam da spremim. Volim italijansku i francusku kuhinju, ali omiljeno jelo mi je sarma, kao i punjene paprike koje ovde volim da kuvam", priča Ristivojevićeva, čija vikendica je u drvetu, dok je bela boja noseća.

Svuda po njoj vidljivi su morski detalji poput školjki, morskih zvezda i ježeva. U dvorištu su ljuljaške, tobogan i klackalice za mališane, ali se na njima često može videti i Bojana.

"Vozio me je jednom prilikom brat na skuteru, to mi je bilo toliko zastrašujuće. Nudila sam mu sve samo da me vrati na obalu. Od straha sam stegla zube i proteza koju sam nosila mi je pukla. Od tada nisam više sedala na skuter, a sada mi baš prija", prisetila se Bojana.

"Na vikendici najviše volim da se opustim sa prijateljima, da se sunčamo, pričamo, pevamo, pravimo roštilj... Volim da se kupam, volim da se vozim na čamcu. Jako volim reku, a more mi nije nešto što mi je interesantno. Posebno sam vezana za Savu, osim što prolazi kroz Beograd, prolazi i kroz Debrec, selo gde sam odrasla."

Voditeljka često na terasi vikendice ima i solistički koncert!

"Kada se uhvatim mikrofona, prijatelji se uhvate za glavu. Ja im onda kažem - niste dovoljno popili. Što više piju, to im moj glas zvuči lepše."

Bojana uživa u odmoru koji ima otkada je dala otkaz na srećnoj televiziji.

"Prošlo je dva meseca i ne fali mi posao. Radila sam Festival, imala sam posla, sad se nekoliko poslednjih dana odmaram. Počeću da razmišljam o poslu kad mi ponestane novca. Poslovnih planova imam, razmišljam šta ću dalje da radim i polako privodim odmor kraju. Razmotriću neke ponude, od kojih mi je par interesantno. Zasitila sam se rijalitija, ali nikad ne reci nikad."

Na pitanje da li je zaljubljena, Bojana je tajnovita.

"Sa momcima je sve u redu. Trenutno ni na jednog ne mislim jer sam usredsređena na sebe. Zbunjena sam, ne znam kakvog muškarca želim. Možda je problem u meni", iskrena je bila voditeljka, koja priželjkuje da postane mama.

"Kada je moja sestra Jovana rodila Đurđu nedavno, proradio mi je majčinski instinkt. Đurđa mi je posebna i nesvakidašnja."

