CECA EKSKLUZIVNO ZA KURIR! Moja deca NIKADA ne učestvuju u javnim prepucavanjima! Žene poštuju, ma ko to bio! O JK ni reči!

Poznata pevačica Svetlena Ceca Ražnatović ekskluzivno za Kurir komentarisala je poslednja dešavanja koja je svojim brutalnim statusima na Instagramu pokrenula Jelena Karleuša, koja je izvređala Cecinu decu, Anastasiju i Veljka, kategorično ističući da njena deca ni na koji način ne učestvuju u polemici sa Karleušom, jer su tako, kako je rekla, vaspitani.

Naime, nakon što su tim povodom oglasili i druge estradne ličnosti, pre svijuh Aca Lukas, koji je hteo da zaštiti Anastasiju i upozori Karleušu da je prešla svaku meru u svoj prljavi rat uvlačeći decu kolega koje, kako se navodi, profesionalno ne može da "preskoči". Pojavio se i status koji je navodno postavio Cecin sin Veljko, ali Ceca je odmah porekla da je to Fejsbuk profil njenog sina.

"Moja deca imaju samo Instagram profil koji je verifikovan baš iz razloga da bi se zaštitili od manipulacija bolesnih ljudi. On to nikada ne bi objavio, niti napisao, a kamoli javno izrekao jer mu njegovo vaspitanje to ne dozvoljava, pogotovo kada je ženski rod u pitanju, ma ko to bio. On je mlad, sportista. Nikada nije ulazio u te ratove niti javna prepucavanja na ovako jadan, primitivan i vulgaran način. Ovaj profil je prijavljen i ja sam dematovala na društvenoj mreži Instagram. Ništa više ne bih komentarisala i stavila bih tačku na ovo", rekla je pevačica za Kurir.

Ceca nije želela i nema nikakav komentar na brutalne izjave Jelene Karleuše na račun njene dece.

