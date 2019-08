CEO DAN GOREO INSTAGRAM! RAT IZMEĐU NEKADAŠNJIH PRIJATELJA: Lukas: Bednice, imala si više krimosa od svih - KARLEUŠA: Ceca kurva te tera da laješ!

Nekadašnji prijatelji Jelena Karleuša i Aca Lukas, samo nekoliko meseci nakon što su se pomirili, ponovo su zaratili! Ovoga puta zbog kralja nafte Dragoslava Ilića, Cece Ražnatović i njene ćerke Anastasije.

Naime, JK je na Instagramu potkačila biznismena, koji je u ponedeljak doputovao iz Madrida u Beograd s porodicom i prijateljima kako bi proslavio 49. rođendan samo zato što mu je na prvoj večeri slavlja u Skadarliji zapevala Cecina ćerka.

- Samo u banana državi Srbiji u medijima možete pročitati hvalospeve o narko-dilerima i kriminalcima, te romantične tekstove o njima, pevačicama koji im pevaju na svadbama, šta su jeli i šta su pili - napisala je JK.

Njen post je isprovocirao Acu Lukasa, koji se godinama druži s Ilićem, a koji je sutradan s devojkom prisustvovao gala slavlju u jednom beogradskom elitnom restoranu.

- Jeco, između ostalih i ja sam gost na rođendanu kod mog druga i vrlo uspešnog biznismena i trgovca naftom, koja, koliko ja znam, nije zabranjena za prodaju i trgovinu! Drži se ti ove banana države, jer samo još ovde mogu da trpe tvoje ispade i budalaštine koje sve češće ničim izazvana praviš - brutalno joj je odgovorio Aca.

Jelena mu nije ostala dužna, pa je krenula u novi Instagram napad.

- Narko-dileri i te kurve ti nisu prijatelji. Vidi, ja ti nisam drugarica seljanka Dželjena Redžepova da ne znam da odgovorim, meni mozak i bez nafte radi 300 na sat. Gde ćeš, bre, biciklom na Rusiju - napisala mu je Jelena aludirajući na Cecu, a zatim je udarila i po njenoj ćerki.

- A i vidim da ti ovo loše operisano Arkanovo mladunče ostavlja srećne komentare. Šta će mutava sa harizmom zgažene mačke, od ubice i mame nanogice nije ni mogla bolje da nauči - odgovorila je Karleuša.

Lukas je uzvratio udarac.

- Izvini, izvini, izvini, Rusijo, što je ova samozvana „genijalka“ sebe uporedila sa tobom! Zašto misliš da su društvene mreže samo za tebe stvorene i da samo ti imaš pravo da sereš po Instagramu i da sereš stalno po nekome! E, vidiš, dođe momenat i za kontrasmer! Prestani da vređaš sve okolo jer si zaista smešna - izričit je bio Lukas i podsetio je na njenu seks-aferu s Ognjenom Vranješom.

- Kada sam stao iza tebe u tvom sranju s Vranješom, ni Ceca niti bilo ko mi nije rekao ništa loše zato što sam to uradio! I ja bih to uradio ponovo! Ali ću ti reći i ovo: ružno je, bedno je i jadno vređati decu, nečiju decu, tako ružno i bezočno kao što ti vređaš Cecinu decu! Sad si se opet „razgoropadila“ pošto misliš da si jaka! O kakvim kriminalcima ti pišeš i pričaš kada ih niko u svom „ljubavnom CV-ju“ nema više od tebe! Hoćeš da nabrajam? Fuj - zaključio je Lukas, nakon čega mu je JK poručila da ne zna zašto se našao prozvanim kad ga nije pomenula i poručila mu da prestane da vodi tuđe ratove.

DRAGOSLAV ILIĆ O KARLEUŠI

SVIRAO SAM DOK SE IGRALA S BARBIKAMA

foto: Damir Dervišagić

Na Instagramu Ace Luksa oglasio se i Dragoslav Ilić, zgranut nepristojnim napadom pevačice.

- Brate Acika, ko me mrzi dobije k... brži. A ja nisam onaj fudbaler vampir koga ta dama voli, tuži, ruži. Ja sam rođen u Nišu i veliki sam boem, odrastao u kafani od Niša, do Njujorka stigao. Nikad u životu nisam čuo nijednu pesmu od te dotične pevačice, niti me interesuje. Bio sam muzičar kada se ona igrala s barbikama. Žao mi je što smo mi Srbi takav zavidan narod, a ja ipak u duši imam Srbiju. Hvala ti na prijateljstvu i što si mi ulepšao dan kao i uvek kada se vidimo - poručio je on.