ACA LUKAS SPUSTIO JELENI KARLEUŠI ZBOG CECE KO NIKO DO SAD: Niko neće SR*TI po meni i mojim prijateljima! Branio sam te kada si cvilela ko DAMJANOV ZELENKO kad ti se on us*o u život! FUJ!

IZVINI, IZVINI, IZVINI, RUSIJO.... što je ova samozvana“ genijalka“ , sebe uporedila sa TOBOM! Oduvek si bila NEREALNA, i to nije ništa novo! Da hoću da krenem na tebe, ne bi mi trebala bicikla, jer takve primerke, kao što si ti, sredjujem u HODU! Tvoja nemoć, i tvoj bes se vidi u tvom odgovoru (doduše ne znam ko te je šta pitao, da bi odgovarala)! Elem, ja sam stao pre svega iza sebe, i svih ostalih ljudi, koje ničim izazvana vredjaš, a da ne znaš ni zašto! Pišeš u nekim “šiframa“, misleći da ćeš tako biti interesantna! Očigledno ti nešto fali! Ja tebe u svojoj objavi nisam vredjao, kao ti mene sada! Zašto misliš da su društvene mreže samo za tebe stvorene, i da samo ti imaš pravo da sereš po instagramu, i da sereš stalno po nekome! E VIDIŠ DODJE MOMENAT I ZA KONTRA SMER! Ponavljam, ja tebe nemam nameru da vredjam, ali ne dozvoljavam da iko sere po meni i po mojim prijateljima, isto kao što sam, a nije bilo tako davno, STAO U TVOJU ODBRANU, KADA SI, gospodjo, SA MOZGOM OD 300 na sat, cvilela kao damjanov ZELENKO, jer je neko sa mozgom od 3 na sat, uspeo da doskoči tvom TURBO MOZGU, PA TI SE USRAO U ŽIVOT...... Znaš već kako! DAKLE, pusti mene, I POČNI DA UPOTREBLJAVAŠ TAJ TVOJ GENIJALNI MOZAK TAKO, DA NE MORAŠ SVAKIH POLA GODINE DA PREŽIVLJAVAŠ TRAUME ZA KOJE SI SAMA KRIVA! I PRESTANI DA VREDJAŠ SVE OKOLO, JER SI ZAISTA SMEŠNA! A BIĆU I KONKRETAN: KADA SAM STAO IZA TEBE U TVOM SRANJU SA VRANJEŠOM, NI CECA NITI BILO KO MI NIJE REKAO NISTA LOŠE, ZATO ŠTO SAM TO URADIO! I JA BIH TO URADIO PONOVO! ALI ĆU TI REĆI I OVO: RUŽNO JE, BEDNO JE, i JADNO JE, VREDJATI DECU, NEČIJU DECU, TAKO RUŽNO I BEZOČNO, KAO ŠTO TI VREDJAŠ CECINU DECU! TREBA DA TE BUDE SRAMOTA! SAD SI SE OPET “razgoropadila” POŠTO MISLIS DA SI JAKA! PA DOBRO “ RUSIJO “ostani u tom ubedjenju, dodaj gas TOM TVOM GENIJALNOM MOZGU, (recimo sada neka radi 350 na sat), ali promeni smer kretanja! UŠLA SI U JEDNOSMERNU! zakucaćeš se u nešto što možda ide 20 na sat, pa ćeš da najebeš! A JA ĆU SVOJOM BICIKLOM DA NASTAVIM..... PA MOŽDA OBIDJEM I CELU RUSIJU..... BICIKLOM! O KAKVIM KRIMINALCIMA TI PIŠEŠ I PRIČAŠ, kada ih niko u svom “LJUBAVNOM CV - ju", NEMA VIŠE OD TEBE! Hoćeš da nabrajam... ? Fuj!!!

A post shared by ACA LUKAS (@aleksandar_vuksanovic_official) on Aug 14, 2019 at 5:32am PDT