LUNA OPTUŽUJE KIJINE FANOVE DA JOJ NAMEŠTAJU! PRAVDALA SE NADEŽDI U SMS: Nisam se radovala što te je Toma prebio! Evo kakav je onda SAVET dala Biljićki (FOTO)

Nadežda Biljić dobila je batine od svog dečka Tome Panića, kojeg je privela policija, a mnogi sa srpske estrade su joj dale podršku.

Međutim, na društvenim mrežama se pojavio komentar koji je navodno napisala Luna Đogani, a raduje se što je njena donedavna cimerka dobila batine: "To je karma"!

Đoganijeva se odmah oglasila na svojem zvaničnom Instagramu demantujući da je tako nešto napisala. A onda je pisala Nadeždi pravdajući se i pružajući podršku i za sve okrivljujući Kijine fanove.

foto: Printscreen

"Žao mi je mnogo što ti se to desilo iako sam čula da jesi nešto pričala o meni to nema veze sa onim što ti se desilo. Samo hoću ti da znaš da ja to nisam. Nikada u životu to ne bih podržala jer sam ja to proživela. Molim te, veruj mi", napisala je Luna u SMS Nadeždi, a potom se raspitala kako se oseća posle batina i dala joj savet.

foto: Printscreen

"Ne mogu da verujem da ti se to opet dešava. Dokle više, molim te, samo nemoj nikada poveruješ da sam to ja napisala. Moraš da paziš, ženo, s kim si. Znaš kakav je Toma. Ako ti nešto treba tu sam. Moja mama te puno pozdravlja", dodala je Đoganijeva.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Foto Kurir

Kurir