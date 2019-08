NADEŽDA NEĆE VIŠE DA TRPI NASILJE: Strpaću Tomu u zatvor! Odgovaraće za ono što mi je učinio

Nadežda Biljić, koju je pretukao dečko Toma Panić, potrudiće se da maneken odgovara za svoje nedelo.



Ona je bliskoj drugarici ispričala da neće mirovati, već da će se osvetiti za batine koje je dobila od njega u četvrtak ujutru, saznaje naš izvor.

foto: Printscreen/TV Pink

"Nadežda više neće da prašta nasilnicima. Veoma ju je pogodio i bol njene majke, koja je očajna što joj ćerka ulazi u veze sa muškarcima koji je tuku. Zato će protiv Tome podneti krivičnu prijavu i rešena je da ga goni dok ne završi u zatvoru", kaže naš izvor, i dodaje da je Nadeždi laknulo to što je Tomi izrečena hitna zabrana prilaska i komunikacije sa njom.



Inače, pevačica se istog dana kad je prebijena pojavila u emisiji kod Milana Miloševića, a bila je u pratnji majke Slavice.

foto: Printksrin

"Rekao mi je da sam narkomančina, klošarčina, bolesna devojka koja treba da se leči. Znam samo da nikad više ne želim da ga čujem i vidim, želim mu sve najlepše, a najviše želim da ga sretnem sa ženskim detetom. Niko me tako zverski nije tukao. Osetila sam da bi mogao da me udari, ali se nisam nadala. Pokušala sam da se odbranim, udarila sam mu šamar i onda sam dobila ozbiljne batine. Bila sam i na podu, bacao me je na krevet, vukao. Nije mi teško što se ne kaje. Meni ne treba ničije pokajanje, niti sažaljenje. To je njegov problem", ispričala je uplakana pevačica.

foto: Sonja Spasić

Inače, Toma se kratko obratio javnosti za portal Pink.rs.

"Čuo sam se sa majkom, ona je malo bolje. Zasad mi je to bitno. Sve ostalo ide po proceduri, naravno, ja nemam nikakve kontakte, niti želim da imam kontakt sa Nadeždom. Zasad toliko", rekao je on, prećutavši da mu je izrečena zabrana prilaska i komunikacije sa Nadeždom.

foto: Printscreen/Instagram, Kurir









Prema Krivičnom zakoniku

Tomi preti godinu dana iza rešetaka Tomu Panića tužilaštvo verovatno neće moći da goni po službenoj dužnosti, ali pevačica može da ga goni privatno. Prema članu 122 Krivičnog zakonika, za nanošenje lakih telesnih povreda, počinilac može da dobije novčanu kaznu ili kaznu zatvora do godinu dana.

Kurir.rs/ M. D. / Foto: Printskrin

Kurir