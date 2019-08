ZADOVOLJILA VUKA U PUNOM KLUBU, ON POTVRDIO, A MARIJANA POKUŠAVA DA SE IZVUČE: Zonjićeva kaže da se ništa EKSPLICITNO nije desilo, pa dala HIT objašnjenje!

Marijana Zonjić je navodno u punom klubu oralno zadovoljavala Vuka Moba, pred konobarima i ozbebeđenjem, što je on potvrdio.

Vuk je rekao kako nije ponosan na to što se desilo, a oglasila se i Marijana koja negira celu priču, pa čak i ne veruje u izjavu repera.

foto: Printscreen/Instagram

"Samo ću reći da sam jako razočarana u njega ako je to njegova izjava, a ja i dalje mislim da nije, jer to nema nikakve veze sa istinom. Mi smo bili prijatelji pre šest - sedam godina i ništa više od toga nismo imali. Ako je ovo zaista rekao, onda je on završio sa mnom", izjavila je ona i dodala:

"Svejedno, ne zanima me Vuk Mob više u životu. A i piše da se dogodilo u klubu pred svima, pa valjda bi neko pametan snimio ili slikao to, ali očigledno nijer jer je to čista laž! Vuku želim svu sreću, samo što dalje od mene. On svojim putem, ja svojim i toliko."

foto: Printscreen

Kurir.rs/Blic, Foto: Printscreen/Instagram

Kurir