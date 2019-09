DRAGANA SA GOSPODINOM-TORTOM OTIŠLA NA MORE?! Bivši ljubavnik RASKRINKAO modelsicu, pa joj pomenuo muža! A evo kako je umešana i TORTINA ŽENA! CIRKUS!

Dragana Mitar pravu pometnju je napravila svojim raskalašnim ljubavnim životom, pa iako se u rijalitiju hvalila kako je uspela u životu time što se udala za Sinišu Dragutinovića koji je finansira i sve obezbeđuje, ipak je doživela fijasko po izlasku iz Imaginarijuma.

Pošto je plakala u emisijama optužujući svog supruga za psihičko maltretiranje, rešila je da se skloni od svega i ode na more, ali ne sama. U javnosti su isplivale informacije da je na primorju našla dečka, i to bivše Sandre Afrike, a onda je usledio potpuni preokret. Nekadašnji Draganin ljubavnik, koji se i sam tako deklarisao, Pavle Jovanović, izjavio je da se bivša modelsia zapravo otišla sa drugim ljubavnikom, poznatijim kao "Gospodin Torta", zbog afere kada joj je za rođendan u rijalitiju poslao tortu, na čemu se ona i uredno zahvalila ne želeći da otkriva njegov identitet budući da je i on oženjen.

"Znam šta se desilo Dragani. Drugarica od moje devojke se zabavlja sa Sinišom, tako da sve znam. Odmah sam u toku noći saznao šta se dešavalo. Dragana je sa "tortom" otišla na more. Siniša je dobio prepisku od "tortine" žene, kako ona voli da koristi supstance. To je tako poteklo", rekao je Pavle.

Jovanović je dodao i da stan iz kog je Mitrova izbačena ne pripada njoj, već Siniši, a onda nam je rekao i kako se u celu priču umešala Dragutinovićeva bivša žena. Inače, Dragana Mitar je pre nekoliko dana rekla kako se Sinišina nekadašnja supruga u sve umešala samo kako bi njih dvoje zajedno uništili život ovoj zadrugarki i njenom sinu.

"To nije njen stan. To je njegov stan koji je podigao na kredit. I jedan i drugi stan su na kredit. On ih je uzeo pre nego što je oženio Draganu... Tako da ne znam kako je to njen stan. Drugo, naravno da nisam za to da treba da uđe unutra i da je izbaci, pre svega zbog deteta. Ne znam zašto je tako nešto uradio", izjavio je Jovanović.

