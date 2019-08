ONA NIJE ZLATNA! OTIŠLA JE NA MORE SA DRUGIM, A SA SOBOM SU PONELI OPIJATE? Ovo su SVI RAZLOZI ZAŠTO je Siniša odlučio da izbaci Draganu iz stana, a raskrinkao ga PAVLE!?

Draganu Mitar zadesila je prava porodična drama kada je njen bivši suprug Siniša Dragutinović sve njene stvari, kao i stvari sina, spakovao u džakove i izneo iz stana dok je ona bila na moru.

Međutim, kako se navodi, "ni ona nije zlatna" jer je na more otišla sa drugim muškarcem a sa sobom ponela opijate.

Navodno, njen nekadašnji ljubavnik Pavle Jovanović tvrdi da je to bio glavni razlog zašto se Siniša odlučio za ovakav korak, a tu informaciju ima iz prve ruke - njegova devojka dobra je drugarica sa Sinišinom.

"Video sam, znao sam to i kad se desilo u toku noći. Nije to trebao na taj način da uradi, ali ima i ona tu dosta krivice. Otišla je na more sa jednim muškarcem, a došla je do nas i neka prepiska da su otišli da konzumiraju nedozvoljene supstance, da su poneli opijate sa sobom, tako da nije ni ona zlatna u svemu tome. Sinišina devojka je mnogo dobra drugarica moje devojke tako da iz prve ruke znam šta se dešava", rekao je on, a budući da se pojavila i informacija da Siniša ima u planu da pozove Jovanovića da svedoči na sudu protiv Mitrove, Pavle je nastavio:

"Nije me zvao, nego je rekao da će me navesti na sudu ako treba da dođem da dam iskaz protiv nje, ali naravno da ja to neću uraditi, niti želim", zaključio je on.

