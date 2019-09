IVAN SE SPRDA SA SINOM ŽELJKOM, TOMOVIĆ JE SPAVAO KOD MENE, A ZOLA JE POSEBNA PRIČA: Miljana Kulić bez dlake na jeziku progovorila o SVEMU! Osramotila porodicu, a sad ima OPASNE PLANOVE!

Miljana Kulić otvorila je dušu o rijalitiju, svom odnosu sa bivšim dečkom Lazarom Čolićem Zolim, ali i ocu njenog deteta Ivanu Marinkoviću.

Prva rijaliti majka priznala je da u ponovo ulazi u šou zbog budućnosti svog sina, pa iako joj ne fali "Zadruga", navikla je da bude 24 sata pred kamerama.

Kulićeva kaže da je uvek sumljala da ima neki problem sa zdravljem.

"Osim psihičkih problema, koje sam imala i sada ih rešila, imala sam i ozbiljne muke sa stomakom, odnosno sa iziritiranom sluzokožom. Najgore mi je bilo što sam ja pričala doktorima da me boli i da ne mogu da izdržim bolove, a oni ništa nisu uspeli da pronađu. U nekim trenucima sam mislila da ludim, međutim, našla sam jednog stručnjaka koji me je rešio muka. Uskoro ću biti izlečena", rekla je Miljana.

Zadrugarka će u "Zadrugu 3" ući sa majkom Marijom i sinom Željkom, ali je okrenula novi list.

"Više neću da budem glupa i da se svima dajem. Ja i kada sam sa Lunom bila u svađi, kada joj je loše, ja joj se nađem i budem tu uz nju, e pa više toga nema. Baš me briga za druge, neću ni sa kim da budem prijatelj, samo gledam sebe, svoje dete i majku. Sve sam odlično dogovorila! I ove godine moj sin se neće slikati, imaće svoju sobu, dadilju i sve što mu je potrebno. Mama i ja možemo da idemo kod njega kada god hoćemo. Međutim, i Marija i ja moramo da se pokažemo u najboljem svetlu jer smo došle da se takmičimo za novac", rekla je ona i dodala da bi skoro sve promenila iz prošle sezone:

"Nikada se lošije nisam ponašala. Ili sam spavala ili sam bila agresivna i paranoična. Bila sam loše psihički i tako sam se i ponašala. Više sebi to neću dozvoliti nikada."

Ona kaže da je više neće "voditi srce", s*ksa pred kamerama neće biti, ali se videla sa bivšim dečkom Lazarom.

"Prošle godine sam osramotila porodicu, sada više ni ne pomišljam na to. Vratila sam mu stvari i razgovarali smo. Iskreno, o tome ne volim da pričam. Sve mi je to sveže. On neće da uđe, ja bih volela, ali kaže da mu je to previše", kaže Kulićeva, za koju se sumnjalo da ima romansu sa pevačem Bojanom Tomovićem.

"Ne sviđa mi se kao dečko. Počela sam da se čujem sa njim jer sam videla da je bolestan, pa sam htela da mu pomognem jer znam kako je to. Super je lik kada ima normalne faze, ali kada je loše, onda bolje da mu se ne prilazi. Bio je dva puta kod nas. Jednom je spavao kod mene. Međutim, bilo je neprijatno zbog mojih sestara i majke jer se one šetaju oskudno obučene i to nije bilo u redu", rekla je ona.

Sa Ivanom Marinkovićem Miljana se ne čuje, a zamerila mu je što ne želi kontakt ni sa detetom.

"Nikada me nije pozvao da vidi kako je Željko. Na početku me je to veoma bolelo, ali posle sam shvatila da je to njegova greška i da je on loš čovek. Presekla sam kada sam videla da se sprda sa mojim sinom i čestita mu rođendan preko novina, e tu je bio kraj. Nažalost, pošto ga Ivan ne želi, bolje da ne zna ko mu je biološki otac. Kada odraste, sam će moći da odluči da li hoće da ima nešto sa njim", zaključila je Miljana Kulić.

