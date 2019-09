NIKOLINA PIŠEK SA SEJŠELA NA IBICU! Lagano iskreširala 100 € samo ZA LEŽALJKU! Od voditeljkinog luks letovanja mnogima se VRTI U GLAVI!

Nikolina Pišek i njen suprug Vidoje Ristović krajem proleća otišli su na Sejšele. Noć u najluksuznijem hotelu u kom se par baškario, kako se navodi, košta 1.200 evra, a posle tog luksuza "zapalili" su na Ibicu, pa tu proveli kraj leta.

"Ona je u Španiju otputovala sa ćerkama, a iako je poznato da je Ibica jedno od najskupljih mesta za letovanje, pogotovo u avgustu mesecu, Nikolini to nimalo ne predstavlja problem. Ona ne gleda da li će jesti u restoranima gde za večeru morate da izvdvojite i do 500 evra, ili kupiti nešto na ulici, već ispunjava svojim ćerkama sve želje", rekao je izvor, ističući da na jednoj tamošnjoj poznatoj plaži za piće i ležaljke može da "ode" i do 100 evra.

"Nikolina ne žali za parama, već u potpunosti uživa", objašnjava dalje on.

