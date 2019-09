NE MOŽE MU NIKO NIŠTA... OSIM ŽENE: Mitar Mirić izbačen iz kuće, za sve je kriva 30 godina mlađa DRAGANA! PUKLA BRUKA!

Mitar Mirić upao je u ozbiljan problem sa suprugom Suzanom Mirić zbog ljubavnice Dragane Janićijević iz Prokuplja, s kojom je poslednje dve godine u vezi.



Poznatog folkera je žena, kako tvrdi naš izvor, izbacila iz kuće zbog švaleracije. Njemu to nije teško palo, pa je odmah spakovao kofere i otišao kod trideset godina mlađe ljubavnice, Lepe Gage.



- Mitar se zaljubio kao tinejdžer i za posledice nije mario. Briga njega za brak, on je na sedmom nebu. Supruga je znala da je folker neveran, ali nije znala ko je u pitanju. Sada kada se sve to obelodanilo, isterala ga je iz kuće i više ne želi da čuje za njega. Mitrova još uvek zakonita žena je dama i mnogo mu je pomogla u životu. Međutim, više neće da toleriše neverstvo, a ni to da je s ljubavnicom javno bruka. Rekla mu je da pokupi stvari i isterala ga iz kuće - tvrdi naš izvor.

Inače, ovo nije prvi put da je folker ostao bez krova nad glavom zbog švaleracije. Podsećanja radi, on je i pre nekoliko godina navodno morao da napusti kuću zbog privođenja devojaka u svoje „tajne“ stanove u Zemunu. Kad je to saznala, Suzana mu je rekla da se iseli iz njihove kuće.



- Neću ništa da vam kažem. I da potvrdim čaršijska nagađanja i da ih demantujem, opet će svako da priča svašta. Ma šta da se dešavalo, ja svoju suprugu Suzanu obožavam i divim joj se kako izdržava sa mnom. Svaka joj čast što me trpi. Svašta sam joj u životu priređivao, bezbroj puta sam se pokajao i izvinjavao joj se, i ona je bezbroj puta prešla preko mojih ludorija. Stalno pričam kako ću se popraviti, ali šta da radim kad mi đavo ne da mira - rekao je tada Mitar.



Pokušali smo da stupimo u kontakt s pevačem, ali on nije odgovarao na naše pozive i poruke do zaključenja broja.

