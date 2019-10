LEPA BRENA BOJANIĆU RASTURILA BRAK! Otkrila prvoj ženi Dragici da je vara s kafe-kuvaricom Granda! Kako je navukla ŠVALERA je majstorski

Lepa Brena namestila je Milošu Bojaniću razvod od prve supruge Dragice, otkrio je Lepi Mića u „Zadruzi“.



On tvrdi da je njegov kolega varao prvu suprugu sa sadašnjom ženom Brankom Bojanić, a da je vlasnica „Granda“ razotkrila ovu aferu!



Lepi Mića i dalje ne može da preboli to što Bojanić uporno govori da ga je video samo nekoliko puta u životu i da nikada nisu bili prijatelji. Miloš je gostovao na Radio Amneziji, koju vode zadrugari, i opet uspeo da isprovocira cimera. Mića je pobesneo i zapretio otkrivanjem porodičnih tajni, što je ubrzo i uradio.

- Svaku noć si sedeo sa mnom, davao sam ti pare za nastupe. Pi*ko jedna, smrdo ljudska. Ja se kunem! Zakuni se u Mikicu i Baneta ako ja lažem. On je gad od čoveka, džukela! U usta ti se po*erem, je*em te u usta! Prvu ženu je prevario sa sadašnjom ženom Brankom. Evo ovako je bilo - počeo je Mića sa razotkrivanjem Miloša Bojanića:

- Branka je radila kao kafe-kuvarica u „Grandu“. On se s njom tada švalerao. Zvao je Branku kad je bio sa ženom u Bijeloj, zaboravio je da spusti slušalicu. Brena je namerno pozvala njegovu prvu ženu, koja je digla slušalicu, a s druge strane se javila Branka. Zbog toga se ona razvela. Indijanac jedan! - rekao je Mića urlajući i dodao:

- Tvoja žena je moj poznanik. Branka je super žena, crna, podebela, iz Batajnice, ja mislim - pokušavao je Mića da dokaže da ga poznaje, a Bojanić je samo mirno poručio:

- Izađi nekulturna budalo! On traži kadar preko mene da bi bio popularan. Ali popularnost nije prelazna.



Bojanić je objasnio da je Lepog Miću video samo dva puta u životu.

- Dva puta sam ga sreo. Jednom u Nemačkoj, u kući mog prijatelja. Drugi susret je bio u Budvi, pevao je u kafiću svako veče, a ja sam tamo gostovao dva ili tri puta. Nismo ni sedeli za istim stolom - počeo je Miloš sa ironičnim smeškom i dodao:

- On je rekao da je bio u svim mojim kućama. To nije tačno, ne mogu biti nečovek da kažem neistinu. Iznenađen sam, a na neki način i nisam, jer je proradila sujeta - ja sam izgrađena i kulturna ličnost, a on je pljuvator. Ne smatram ga za kolegu, on je pevao neke pesme koje nemaju veze sa životom. Bilo bi me sramota da mi je prijatelj - u dahu je ispričao Bojanić.



Pozvali smo Breninu PR službu, odakle su poručili da ona ne komentariše ovakve priče.

Supruga Branka NE MOGU OPET DA PROŽIVLJAVAM „FARMU“!

Kontaktirali smo s Miloševom suprugom Brankom, koja nije imala snage da govori. - Nemam komentar na te gluposti. Molim vas, shvatite me. Ja samo želim sebe da zaštitim. Ne mogu da opet proživljavam „Farmu“. Nemam komentar na Mićine gluposti - kratko nam je rekla Branka.



Ko je kriv I LUKAS JE OPTUŽUJE ZA BRAČNI KRAH

Lepa Brena nije okrivljena samo za razvod Bojanića i Dragice. Svojevremeno je i Aca Lukas optužio vlasnicu „Granda“ da je kriva za njegov razvod od Sonje. Pevač se oglasio i brutalno prozvao koleginicu na društvenim mrežama, a kako se spekuliše, razdor između prijatelja, koji su bili u sjajnim odnosima, nastao je upravo zbog bivše supruge. Aca je Breni navodno zamerio to što je upravo ona upoznala Sonju, s kojom je tada još uvek bio u braku, sa Markom Jarićem. Naime, pisalo se da su Sonja i Marko imali aferu iako su to oboje demantovali. foto: Privatna Arhiva



