MORAŠ DA UKLJUČIŠ MOZAK! Trudna si sa čovekom koji te 4 MESECA držao po strani: Bojanić probao da posavetuje temperamentnu Miksi, pa joj SVE SASUO U LICE!

Miljana Kulić ne krije koliko razmišlja o čitavoj novonastaloj situaciji sa Lazarom Čolićem Zolom. Zbog druge trudnoće pod velikim je pritiskom, pa se brzo obratila Milošu Bojaniću za savet, iako je on tek ušao u Belu kuću "Zadruge".

Ipak, kada ga je upitala šta on o svemu misli, nije se nadala ovakvom odgovoru:

"Ti si trudna sa čovekom koji te četiri meseca blokirao. Ti nemoj pitati ni mene ni kuma, ti moraš mozak uključiti. Tebi je srce ispred mozga. Ti si sada majka, to nije mala stvar. Da li ti treba da budeš sa Zolom, to ne treba da nas pitaš", govorio joj je on.

"Da li on mene voli?" upitala je, pak, ona verovatno se nadajući da će joj na neki način nagovestiti nešto iz spoljnog sveta, čega u rijalitiju nije svesna.

"Ti ako se to pitaš ili nešto nije u redu sa tobom ili te ne voli", oštar je bio Bojanić, a svi okupljeni cimeri složili su se sa njim.

"Tebe znam, ti si dama. Ti umeš izuzetno da budeš duhovita, ali nemoj da budeš Lepi Mića i Saška Karan", rekao joj je on pre svega, ali ono što joj je odgovorio na pitanje o Zoli sigurno će joj zvoniti u glavi još dugo.

