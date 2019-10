2 DADILJE SU SE SMENJIVALE DA BI ONA SPAVALA SA ZOLOM! Marija traži od Miljane dane rodi Zoli dete: Ona je njegova ku*va i on joj je svr*avao u usta! (VIDEO)

Marija Kulić smatra da Miljana ne vodi računa o sinu Željku onoliko koliko je to potrebno.

"To me je mnogo povredilo, ja u njega gledam kao u Boga. Svi koji me znaju, mogu da kažu koliko pazim na Željka, čak i Luna može to da potvrdi, o kojoj imam mišljenje koje imam", rekla je Miljana.

foto: Pritnscreen

"Koliko ti moraš vremena da provedeš u rijalitiju", pitala je Marija.

"Petnaest sati, zato i nemam vremena da budem sa njim", odgovorila je Miljana.

"Ovo što ona priča je bezveze, ona nema pojma. Imala je strah sa ovim detetom, imaće ih opet, to je sigurno. Jesmo li se nekad razdvajale, nikada se nisam razdvajala od deteta, ti ne možeš sama", rekla je Marija.

"Od deset dana ona je osam dana išla kod lekara za dete", priznala je Marija.

foto: Pritnscreen

"A kada je bila sa Zolom, dve dadilje su se smenjivale da bi ona mogla da spava sa Zolom", rekla je Marija, a Miljana je rekla da to nije istina.

"Ja sam bila pored Siniše kada mu je stigla poruka od Bobana, gde je pisalo "Miljana je bila Zolina ku*va i on joj je svr*avao u usta", a to nije mogao da zna da mu Zola to nije rekao", rekla je Marija besna zbog toga što Miljana ne želi da je posluša.

"Ja njega volim i udala bih se za njega kada bi on obećao da će se promeniti i kada bi počeo da radi", rekla je Miljana.

Marija je na kraju zaključila da je Miljana neće poslušati i da neće preuzeti odgovornost prema bebi koju treba da dobije njena kćerka.

"Ja neću više dece da gajim i da vidim. Ona sama neka se bori za njih", rekla je Marija.

Kurir.rs/Foto Printscreen

Kurir