UBIĆU JE AKO RODI TO DETE! Jezive pretnje Miljaninog oca, a evo zašto Siniša ne želi da Zola bude otac njegovog unuka

Miljana Kulić, uradila je test za trudnoću, koji je bio pozitivan, što bi značilo da je ostala u drugom stanju sa Lazarom Čolićem, Zolom, Zadrugarom sa kojim se zabavljala tokom druge sezone ovog programa.

Roditelji Miljane Kulić, Marija, koja je takoće učesnica Zadruge, i Siniša su zgroženi i vrlo ljuti na svoju ćerku.

Siniša Kulić, koji je oštro osudio svoju ćerku, s obzirom da mu ni Zola nije drag, a već su se Kulići našli u sličnoj situaciji kada je ostala trudna sa Ivanom Marinkovićem u konkurentskom rijalitiju.

"Ubiću je ako rodi to dete! U kuću mi ući neće, ako bude sa tim propalitetom, koji će joj pokrasti pare i nestati. Ne želim unuče od Zole. On ne može da se stara o detetu, sramota me je i u pravu je Marija kada kaže da treba da se reši tog deteta!, besno je završio Kulić.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Foto Printscreen

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir