PRIJA OTKRILA NEPOZNATE DETALJE SA PROSLAVE ROĐENDANA! Preklakala zbog onoga što joj je Filip priredio, pa prebdela do SITNIH SATI!

Aleksandra Živojinović nedavno je proslavila 24. rođendan u krugu najmilijih. Žurka je, kaže, trajala do ranih jutarnjih sati, a poklon koji je dobila od muža Filipa najdraži joj je od svih ikada. Naime, Filip i sin Aleksandar za nju su priredili takvo iznenađenje, da pevačica nije uspela da zadrži suze radosnice.

"Došla sam bila u naš dom posle nastupa, a sačekala me je puna kuća stvari, torti, balona, svega je bilo... Filip me je oduševio", počela je ona.

"Napravio mi je (Filip) jedan poklon... on i Aleksandar su napravili poklon za mamu koji je toliko lep i poseban za mene. Ne znam šta na ovom svetu da mi je kupio, ne bi me tako iznenadilo i oduševilo. Baš zato što je on odlučio sam da napravi i da u tom tekstu piše - pošto sam ja mali, zamolio sam tatu da napravi poklon. Počela sam da plačem! To mi je najlepši poklon za rođendan u životu. Razne fotografije, prva sa ultrazvuka, prvo odelce koje smo mu kupili, stavio na to jedno mesto, nalepio..." objašnjavala je ona, ne otkrivajući ipak o čemu se tačno radi.

Ovaj do sada nepoznati i romantični detalj sa velike proslave posebno je oduševio dame koje se nečemu sličnom svakako nadaju kada osvane neki njima važan dan.

