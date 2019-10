ŠOK! SEVERINA PRETILA NASILJEM POPOVIĆU, POVREDILA MU ČAST I DOSTOJANSTVO! Sud je proglasio krivim i pevačica mora da plati troškove 45.000 dinara! Pretila mu silovanjem u zatvoru

Pevačica Severina Kojić osuđena je za nasilje u porodici u zagrebačkom sudu zbog toga što je uputila stravične pretnje srpskom biznismenu Milanu Popoviću, s kojim ima sina Aleksandra.

Popović je zbog preteće poruke koju je dobio mejlom od Severine podneo prijavu za nasilje u porodici, a u kojoj ga omalovažava, vređa i naziva pogrdnim imenima, te navodi na koje načine bi mu naudila, što je na sudu i utvrđeno.

Navodno, 24. oktobra održano je suđenje u Opštinskom prekršajnom sudu u Zagrebu, na kojem je sud okrivio Severinu za nasilje u porodici. Prema navodima izvora upućenog u slučaj, u presudi je navedeno da je pevačica protiv Milana Popovića počinila psihičko nasilje, koje je kod žrtve prouzrokovalo povredu dostojanstva i časti.

- Severina je optužena za nasilje u porodici zato što je Milanu poslala preteći mejl, u kojem ga je uporedila sa Adolfom Hitlerom, navodeći da je i Hitlera neko voleo. Navodila je i da bi mu polomila govnarske kosti, te da takve kao što je on siluju u zatvoru - priča izvor upućen u slučaj i dodaje da će pevačica morati da snosi troškove.

- Severina je u obavezi da plati troškove prekršajnog postupka od 3.000 kuna, to jest 45.000 dinara, u roku od 30 dana ili će, u protivnom, troškovi biti prisilno naplaćeni.

Podsetimo, Popović je u junu prijavio Severinu Centru za socijalni rad u Zagrebu za nasilje u porodici. Tačnije, Milanov advokatski tim predočio je čelnicima Centra za socijalni rad Severinine uvrede koje je iznela na račun oca svog deteta i time izvršila porodično nasilje. Povod njenih pretnji bilo je to što joj je Popović nagovestio putem mejla da je trebalo da mu javi da njihov sin ima zakazan lekarski pregled.



- Milan je napisao Severini da je odveo dete na redovno previjanje stopala zbog infekcije koju ima već neko vreme i konstatovao da mu ona nije javila vreme kada je malom Aleksandru bio zakazan pregled. Nakon njegovog mejla je na Popovićev račun iznela salvu uvreda.

Severina u mejlu pisala: Milane, ti si lud i manit čovek

Deo spornog mejla koji je Severina uputila Milanu, a zbog kojeg je, između ostalog, osuđena za nasilje u porodici.

- Od mog sina želiš da napraviš bolesnika. Milane, ti si lud i manit čovek, ne znaš da budeš roditelj. Imaš perfidan i zločest um, a na kraju ispadaš glup. Opsednut si sa mnom, želiš da me vidiš po svaku cenu, pa makar to bilo i na sudu. Ti si manijak i psihopata jer nisi zdrav. Rado bih te nalemala po tim govnarskim kostima. Takve bednike koji to rade ženi i detetu siluju u zatvoru. Ti si najniži stupanj organizma, nekoliko stepena veći od amebe i zagađuješ ovaj svet. Ti si biće koje se nije razvilo u čoveka. Imaš masnu kosu, lud pogled i u tebi čuči leglo gneva i besa. Povraća mi se kada te vidim, ali to je moj greh. Pomislim u sebi bolje Milan, nego rak.