IVAN GAVRILOVIĆ ŽESTOKO ODGOVORIO DARI NA PROZIVKE: Po*nićarko, gaziš preko mrtvih zbog PARA!

Dara Bubamara potkačila je nekoliko svojih kolega, među kojima je i Ivan Gavrilović, rekavši da oni ne postoje na muzičkoj sceni, na šta joj je on žestoko uzvratio.

- Nisam sujetna. Svako ko peva na istim mestima kao i ja moj je kolega. E sad, videćemo hoće li opstati. Tokom karijere duge 25 godina mnogo njih je nestalo sa scene, na primer Mobi Dik, Ivan Gavrilović, Željko Šašić... A ja sam i dalje tu - samouvereno je izjavila pevačica, a Ivan je za Kurir rekao šta misli o njoj.

- Znam da je ona uvek tu i to po svaku cenu. I masturbirajući pre spota i raznim ludačkim idejama kako da plati uz pomoć muškaraca koji se lože na kurve pevačice i tako im doniraju hiljade evra za pesme, kola, vanredne uslove života, koje ona u ovom vremenu pokazuje ponosno kao da je to zaradila krvavim radom. Kakvo je to zastranjenje uma kad se hvali kako je ponosna na to što je još uvek tu, gurajući prste u svoj polni organ samo da bi izigravala porno-zvezdu, gledajući Severinin pornić, koji je zaista filmski klasik za sve ove u pokušaju. Ona im je keva u svakom pogledu - kaže Ivan i nastavlja:

foto: Dragana Udovičić

- Lako je biti tu kad ne biraš sredstva i gaziš preko mrtvih i prošlih frajera i muževa koje je tako navukla i platila hiljade plastičnih operacija samo da se ne vidi to nisko težište koje je uvek imala i imaće jer je tako građena, da joj je guza uvek bila velika uz kratke noge, koje, nažalost, nije mogla da produži. Tu su šestice guzni implantati, usta punjena da zovu na oralni seks uz, moram da priznam, sjajan glas, koji više nije bitan. Ja sam tu gde treba, s mojim drugovima, sinovima od 20 i 17 godina, i gospođom koja je seks-simbol za takve spodobe.



Gavrilović, kako kaže, uživa u plodovima svoje karijere i da redovno dobija ponude da se pojavi da otpeva samo tri pesma što naplaćuje 500 €.

foto: Sonja Spasić

Kurir.rs/I.E/Foto: Sonja Spasić

