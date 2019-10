MALO LJUDI ZNA ZA VODITELJKIN SKRIVENI TALENAT: Dušica Jakovljević počela da piše PESME, a evo šta je prijatelji nagovaraju!

Dušica Jakovljević bavi se novinarskim poslom više od 20 godina, ali je gotovo nepoznato da je njena velika ljubav pisanje pesama.



Vrhunac svoje mlade pesničke karijere, zasad, voditeljka je doživela tekstom koji je napisala za naslovnu numeru serije „Sinđelići“, ali niko ne zna da se tu nije zaustavila. Dušica iznova piše nove pesme i stalno ima inspiraciju, a prijatelji je teraju da objavi zbirku svoje poezije.

foto: Printscreen, Premijera

- Da, teraju me da objavim knjigu. Čak mi je jedna drugarica dala rok do prošlog septembra da je napišem, jer malo ljudi zna za tu moju ljubav. Kompliment mi je kada mi neko kaže da lepo govorim i izražavam se, ali retko ko je dosad znao da ja to nekad bacim i na papir. Tema za seriju „Sinđelići“ je moj tekst, a ima još mnogo toga. Prijatelji me teraju da pišem pesme i za neke pevače. Počela sam da usmeravam energiju na pravi način, a pisanje me ispunjava - ispričala je voditeljka za Kurir.

foto: Dragana Udovičić

Kurir.rs / N. M, Foto: Nemanja Nikolić

Kurir