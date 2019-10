BILA SAM SKROZ SKLONJENA I USAMNJENA! Vesna Zmijanac progovorila o prošlosti i GOLIM FOTKAMA IZ KADE! Evo čime se sad pravda (FOTO 18+)

Komentarišući današnje pevačice koje imaju običaj da budu previđe obnažene u javnosti, Vesna Zmijanac otkrila je da ni ona nije bežala od golotinje na početku karijere, ali da je to radila sa ukusom. Niko nije bio više na izvol'te od mene.

Međutim, ja sam to malo drugačije radila, bilo je to nekako ekskluzivnije i erotičnije, koliko je smelo u to vreme - objašnjava pevačica i dodaje da nikada nije nailazila na osude zbog toga.

"Nikad mi niko nije tako nešto zamerao. Upravo jer je to bilo toliko lepo i sa ukusom, a pritom sam toliko dobro pevala i imala sjajne pesme, kao i danas, pa mi se sve prašta".

lako je važila za jednu od najatraktivnijih pevačica u mladosti, Vesna otkriva da je bila poprilično usamljena.

"Nisu mogli da dođu udvarači do mene, nažalost. Imala sam toliko obezbeđenja oko sebe da sam ponekad bila tužna što sam sasvim sama po hotelima i apartmanima. Nekako sam bila skroz sklonjena, samo bina i hotel", objašnjava pevačica.

Vesna tvrdi da je danas slobodna žena, ali da je još privlače mlađi muškarci.

"Uvek je bilo tako, mlađe stađe. Ove matore drtine naravno da ne mogu biti bolje. Slobodna sam žena, mogu da pričam i radim sta hoću", rekla je Vesna.

O Vesninom odnosu sa zetom Reljom Popovićem dosta se spekuliše, pogotovo nakon što je reper odbio da prokomentariše da li se slaže sa pevačicom u jednom intervjuu, pa je sada rešila da razjasni tu situaciju.

"Mi imamo dogovor da niko ne priča o onom drugom i o detetu. Svako ima svoj život i u intervjuima treba da priđa o sebi", tvrdi Vesna.

Kurir.rs/Scena/Foto Printscreen

Kurir