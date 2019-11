IDU BEZ ZUBA, NE SKIDAJU ŠMINKU PRED SPAVANJE, ALI SU ISFENIRANE: Snežana Dakić nikad surovija o STARLETAMA, Instagram GORI zbog njene izjave!

Snežana Dakić javno je isprozivala starlete koje se predstavljaju kao pevačice i modeli.

Voditeljka, koja je godinama unazad poznata i kao modna kritičarka, je bez dlake na jeziku rekla šta misli o današnjoj modi i javnim ličnostima koje prezentuju trendove.

"Tri decenije bijemo teške modne ratove u zemlji gde je kupiti odevni predmet uvek pitanje naprezanja kućnog budžeta i oduzimanja od neke druge potrepštine. U vremenima kada je glamur nepotreban, a luksuz bode oči, kada se kupovalo na buvljaku i na kineskoj pijaci. Rekla bih da za većinu to vreme nikada nije prošlo, a i decu su odškolovali i unuke vode u vrtiće. I dalje se odriču. Iako je došlo vreme šoping molova, koji su uvek puni, vreme multinacionalnih kompanija sa dostupnijom robom, i dalje je odevanje ozbiljna stavka u svakoj kući. I dalje se majke odriču novih čizama ili novog kaputa, da bi imalo za ćerku ili sina", počela je Snežana i nastavila:

"I dalje nam podsvest javlja da je rata bilo, da će ga opet biti i da ništa ne bacamo, jer će doći vreme kada nećemo moći da kupimo.... i dalje modu doživljavamo samo kao odevanje, a ne i stil i zadovoljstvo. Izuzimam ovde mlađe generacije koje se ne brinu, zaštićene su, oni se modiraju bez griže savesti. Tako i treba. Oni su ljudi svog vremena, potrošačkog društva. Izuzimam i bogato udate žene, koje modu mogu da dožive kao zadovoljstvo. Već dugo ne radim emisije o modi i ne putujem na strane modne smotre kao pre, jer "ne podižu gledanost", emiteri ih neće. A izbegavam i da komentarišem kako je ko obučen. Jer znam da se ljudi muče. Moj jedini komentar može biti o stilu - da li je kič i neukus, ili je promašena tema. Da li nešto izgleda "jeftino", a ne koliko košta. Za to vreme, perjanice glamura su folk pevačice! Ne kudim, mnoge imaju i stila i novca da se lepo upakuju. Ali i bivše starlete koje se sada predstavljaju kao pevačice ili modeli. I jedne i druge u medijima su u svom estradnom izdanju, dakle namontirane za nastup. Onda ne čudi gomila prenaglašenih žena na ulicama i kafićima, koje su pokušale same isto tako da izgledaju. Našminkane, nafrizirane i odevene kao za noć. Iako je pre podne, a one su pošle na posao. Običan posao. Obične žene i devojke. Možda smo ipak zreli za jednu "Modnu policiju"? Ljudi idu bez zuba, ne skidaju šminku pred spavanje, ali svi su isfenirani i namanikirani."

