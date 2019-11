NADEŽDA I JA POČINJEMO DA ŽIVIMO ZAJEDNO: Toma Panić iskreno o životu posle rijalitija, pa otkrio kog je POLA BEBA!

Toma Panić otvorio je dušu i odgovorio na nekoliko pitanja o svom privatnom životu.

Mnoge zanima šta Toma planira sa Nadeždom Biljić, kao i kog pola će biti njihovo dete.

Kako si se osećao kada si saznao da je Nadežda trudna i da ćeš postati otac?

- Meni je to drugo dete, tako da nisam paničio. Nije to bauk neki, samo nove obaveze. Nadežda je ipak malo u panici, te boli je ovo, pa je ne boli ništa. Ja se nadam da će sve biti ok, da ću biti sa detetom često.

U kakvom ste odnosu Nadežda i ti?

- Mi smo zajedno. Nadežda je ljubomorna na moje drugarice koje poznajem odavno, ali ona to polako prihvata. Noćni život sam stavio po stani. Izađem malo, ali se vratim u dogledno vreme. Prijatelj mi nalazi stan i čim nađe neki malo ozbiljniji stan, prelazimo tamo da živimo, Nadežda i ja.

Jeste li saznali kojeg pola je beba?

- Mojoj snajci su do osmog meseca pričali da nosi muško, a na kraju je bilo žensko, tako da ne verujem u to. Nama su rekli da je dečak.

Kakav je tvoj utisak nakon Zadruge i da li sada pratiš rijaliti?

- Tamo devedeset posto ljudi šmrče i pije, a svi se peru od toga. To su sve foliranti. Zadruga 3, nisam nešto ispratio, ali vidim da se svi nešto guraju, sve se vrti oko Miljane i Zole.

Da li su te zvali da ponovo uđeš u Zadrugu?

- Nisam od onih koji se hvale da su ih zvali. Nisu me zvali, a da me pozovu, razmislio bih. Uđeš unutra, izađeš, sačeka te neki novac, sutra i kad budem imao to dete. Ne bi to bilo loše.

