DEČKO JE 5 DANA DRŽAO ZATOČENU, S MIKIJEM JE IMALA S*KS U KOKOŠINJCU, A SA TOMOM ČEKA DETE! Nadežda je volela i Boru, a ono što je rekla o ODNOSU sa Čolakom nikad se neće zaboraviti! BRUKA!

Nadežda Biljić iza sebe ima buran ljubavni život pun turbulencija, trpela je nasilje, a sada kada je trudna i ponovo u romasi sa Tomom Panićem mnogi se pitaju da li je konačno pronašla svoju sreću.

Nadežda Biljić tokom "Zadruge 1” bila je u vezi sa di-džejem Banetom Čolakom, a kada im romansa nije uspela, nakon raskida nije štedela ružne reči. Prvo o čemu je pričala jesu njihov intimni odnosi koje je opisala rečima:

"Bilo mi je lepo, ali nekad mučno. Sve u svemu bilo mi je ok", rekla je Nadežda, a o ovoj izjavi svi i danas pričaju.

Nakon toga je poručila da je za nju on potpuno nebitan lik:

- On je jedan nebitan lik koji po svaku cenu želi da bude bitan. Kači se za sve moguće ljude koji postoje na ovom svetu. Prvo se kačio za Zerinu, pa je prema njoj ispao majmun, pa se sad kači na mene, ne znam iz kog razloga. Moja familija sa očeve strane, Biljići, žive vekovima na teritoriji, Užice, Kosjerić. Ja sam u Užicu odrasla. U Užicu niko ne zna ko je Bane Čolak, ni gde živi, ni ko je. On je takav mučenik, žalim ga.

Nadežda je svoju sreću potražila i pored Mikija Đuričića, takože u rijalitiju, a o njenim odnosima sa pčelarem u kokošinjcu je brujala Srbija. Oni su se čak i verili, međutim, po izlasku sa Šimanovaca, ta ljubav nije opstala, a Miki je u “Zadruzi 2” čak i nasrnuo na Biljićevu i bivšu devojku Suzanu Jovanović.

Nakon svega Nadežda je pred svim zadrugarima priznala da je doživjela maltretiranje od svog bivšeg dečka, a kako tvrdi, posledice toga su i dalje prisutne.

“Ja sam trpela psihofizičko maltretiranje. On je mene umeo da zaključava, ostavi gladnu 5 dana i posle 5 dana mi da ključ od sobe da mi da hleb. Pusti, samo da ga ne vidim u životu. Sve ovo zglobovi, kičma, sve je to posljedica ovoga. Ja mislim da više nikad u životu neću moći da verujem u muškarce, nikad neću moći da verujem u svetost braka, da postoji muškarac koji je nežan i pažljiv osim mog oca”, pričala je Nadežda Tanji i šokirala mnoge.

Ipak, nakon toga ova pevačica je sreću u “Zadruzi 2” potražila pored Tome Panića. Turbilentan odnos iz rijalitija nastavio se i van kamera,a pevačica je sve šokirala kada je objavila slike sa modricama i razmazanom šminkom, te poručila da je to delo upravo Panića. S druge strane on je tvrdio da je ukob bio obostran, te da je i on imao povrede. Biljićeva je uslikana i u Urgentnom centru, pričala o prijavi, a nakon toga usledio je još veći šok. Nadežda je trudna!

Nakon novonastalih vesti se vratila Tomi, odlučila da zajedno gaje dete, te da pokušaju da nastave svoju ljubav, i da mu oprosti sve što se desilo. Priznala je da traže zajednički stan, a mnogi se pitaju da li je ova pevačica konačno uspela da se skrasi i pronađe svoju sreću.

