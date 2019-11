ZA 7 DANA ĆU DA VODIM LJUBAV SA ŽENAMA, JA SAM NEUNIŠTIV: Bora Drljača ovako govori posle TEŠKE operacije, a evo šta je zamerio ERI!

Bora Drljača je pre nekoliko dana operisao kancer, a sada je za sebe rekao da je neuništiv.

Pevač kaže da bolove nema i da ima sreće što je na vreme ustanovio bolest.

foto: Printskrin / You Tube

"Au, ljudi, vi se oprostili od mene, a ja sam neuništiv, za sedam dana ću da vodim ljubav sa ženskama. Više kancera nema zahvaljujući mom prijatelju, najboljem doktoru, koji je ovde glavni, pa me svi gledaju kao Boga. Ja već hodam sa fizioterapeutima, a za nekoliko dana idem kući", rekao je Bora.

Pevač je apelovao svima da redovno idu na preglede.

"To što je pričao Era da sam imao bolove nije istina, možda sam mu se eventualno požalio da me bole leđa. Nikakve bolove nisam imao, već sam došao kod mog prijatelja Mirka na redovnu jednogodišnju kontrolu za bubreg. Skener je, međutim, pokazao da mi je bolesno debelo crevo, pa smo po kratkom postupku to sredili", prepričava Drljača.

foto: Marina Lopičić

Bora narodne muzike otkriva da mu kancer, na sreću, nije zahvatio unutrašnje organe, pa je zato i operacija bila lakša. Sada kad je sve prošlo, Drljača zbija šale i sluša na radiju narodnu muziku po ceo dan, a u sobu mu često svraćaju pacijenti iz susednih soba, čak i sa drugih odeljenja.

Svog mlađeg sina Branislava, koji ga redovno obilazi, nudi medicinskim sestrama za muža. Kod Bore je bila i pevačica Lepa Lukić.

"Da, bila mi je Lepa. Prepala se bila za mene. Kaže mi: "Moj Drljo, šta te snađe". Dobra je moja Lepa, a obilazila me je i Milena Plavšić. Ona je strašno emotivna, kao i ja što sam", kaže Bora, brišući suze.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/K.Đ/S. Telegraf, Foto: Damir Dervišagić

