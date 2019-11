FRAPIRALA SE KADA JE ČULA DA JOJ JE PRIJATELJ U POSTELJI! Zorica Marković ZATEČENA pevačevom operacijom, a onda je imala JASNU poruku za Boru Drljaču!

Bora Drljača operisan je u Kliničkom centru Srbije, a trenutno se oporavlja posle intervencije na debelom crevu.

foto: Printskrin / You Tube

Dugogodišnja prijateljica Zorica Marković nije bila upoznata sa situacijom, pa ju je vest o prijatelju itekako potresla.

"Nisam čula, šta je bilo j*bote!? Jako mi je žao, prvi put čujem to, Bora je ljudina, jak je, nadam se uz Božiju pomoć da će to prevazići. Žao mi je svakog ko doživi, ja sam išla pod nož i znam kako je to teško", rekla je pevačica uznemireno.

foto: Dragan Kadić

Kurir.rs, MV, Pink / Foto:

Kurir