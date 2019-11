NE ZNA SE KOJA JE BRUTALNIJA! Jednu Knezovu ćerku svi znate, a MLAĐA JE SKRIVENO BLAGO! Andrea izgleda opasno dobro

Pevač Nenad Knežević Knez ima dve ćerke Ksenija i Andreu (19), koju od milošte zove Bubica.

foto: Youtube printscreen

Ksenija je nasledila očev talenat za muziku i već nekoliko godina ide očivim stopama. Godinama je bila prateći vokal Željku Joksimoviću, nastupala je i sa sastavom Sevdah baby, a trenutno je članica trija "Hurricane".

Ksenija ima podršku oca kojem je u vaspitanju nje i druge ćerke Andree ovo bilo najvažnije,

"Uvek sam ih podržavamo u svemu. Naravno, one znaju da budu i pomalo nestašne, kao i sva deca, ali su i veoma odgovorne. Ono što ja zahtevam od njih to je da mi se uvek jave, gde god da su i sa kime god da su. Šta god... samo da mi kažu: "Tu smo. Dobro smo". Pored toga, one imaju obaveze koje moraju da završe, tako su vaspitane. A ja sam im podrška u svemu što rade. One prate neke svoje instikte, a ako ja na bilo koji način mogu da im pomognem, tu sam", rekao je jednom prilikom pevač za Stori.

Mlađa Knezova ćerka, prema podacima sa društvene mreže Fejsbuk, živi u Barseloni i izgleda veoma opasno.

Puši tompus, veoma je direktna i, po svemu sudeći, tatina je mezimica i sve sve joj je dozvoljeno pa i malo slobodnije ponašanje, budući da na naslovnoj fotografiji pokazuje srednji prst.

Kurir.rs/Foto Damir Dervišagić

Kurir