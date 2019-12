CRNO-BELA DARA! Folkerka se ušarenila! Lice joj nekoliko nijansi nijenski svetlije od tela (FOTO)

Dara Bubamara bolje da se zaključa u stan i da iz kuće izlazi samo u hitnim slučajevima jer se unakazila! Naime, folkerka je svoje telo ušarenila - faca joj je za nekoliko nijansi svetlija od tela.

foto: Damir Dervišagić

Da li je u pitanju krema za samopotamnjivanje ili neki drugi tretman, to samo ona zna. Ali nedavno se tako crno-bela pojavila na snimanju novogodišnjeg programa DM SAT televizije u Požarevcu, gde je baš ostavila utisak. Bez obzira na to što je bila tip-top skockana od glave do pete i prštala od sjaja i skupoće, njena boja kože izgledala je katastrofalno.

foto: Damir Dervišagić

Čak je u jednom trenutku čašu viskija ispila na eks i alkohol ju je ozbiljno uhvatio, pa je pred novinarima počela da omalovažava državne škole, za koje je rekla da su seljačke jer tu deca ne znaju ko je Dara Bubamara.

Kurir.rs/ M. Dejanović Foto: Damir Dervišagić

foto: Kurir

