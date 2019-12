SANDRA AFRIKA OSTALA BEZ KAFIĆA: Pevačicin BIVŠI hoće skroz da RASKRSTI sa njom, a ovo je RAZLOG! (FOTO)

Sandra Prodanović, poznatija kao Sandra Afrika, ostala je bez kafića koji se na njeno ime vodio godinama, zato što je njen bivši dečko Aleksandar Moskovljević Mikiša tražio da vlasništvo prevede na njega, saznaje Stars.

Iako bivši partneri i dalje poslovno sarađuju prilikom ugovaranja nastupa, njihov odnos postaje sve hladniji i pitanje je dana kada će skroz zaratiti. Izvori bliski Sandri pričaju nam da nju i Mikišu veže ugovor i da je samo zbog toga on i dalje njen menadžer. Poverenja među njima više nema, što potvrđuje i činjenica da je Moskovljević tražio od pevačice da kafe-bar prevede na njegovo ime.

- On jeste finansirao otvaranje kafića, i to svi znaju. Ali se objekat od prvog dana vodio na Sandrino ime, verovatno zbog poreskih olakšica. Ona je uvek svu zaradu davala Mikiši, čak i posle raskida, nije se petljala u rad kafića, niti je imala nameru da mu preotme posao. Ali izgleda da Aleksandar više nema poverenje u bivšu devojku i zato je odlučio da na vreme raskrsti s njom. Ne znam koliko njihov ugovor još važi, ali čim istekne, očekivano je da on više neće biti Sandrin menadžer - priča naš izvor blizak pevačici.

Prodanovićeva se zbog svega oseća vrlo neprijatno i o tome uglavnom ne želi ni sa kim da priča.

- Samo je najbližim ljudima iz svog okruženja rekla šta se desilo. Vrlo je pogođena jer je smatrala da joj je Mikiša prijatelj i posle raskida veze i da ništa ne može da pokvari taj odnos. On je prestao da putuje s njom na nastupe kao ranije, pravdajući se da se umorio od toga. Sve se svelo na to da Mikiša javi Sandri gde ima zakazanu tezgu i to je jedina njihova komunikacija - dodao je naš sagovornik.

Pozvali smo pevačicu za komentar, ali se ona do zaključenja ovog broja nija javila na naše pozive.

