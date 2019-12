OD PRVOG S*KSA NASTALI HITOVI: Pevači su birali reči kako bi opisali prva iskustva!

Dok se u najvećem broju današnjih pesama peva o separeima, splavovima, skupim viskijima, šampanjcima i markiranoj garderobi, a naročito o seksu, tematika numera iz osamdesetih i devedesetih bila je dosta suptilnija.

Nekolicina domaćih pevača i muzičara sa eks-Ju scene pevala je o onim temama koje su u to vreme bile tabu, poput prvog seksa.

Upravo mnoge umetnike iz tog vremena takve pesme su i proslavile, a mi vam predstavljamo nekoliko najinteresantnijih.

Zabranjeno pušenje

Probušeni dolar

foto: Damir Dervišagić

Najpoznatiji sarajevski bend o ovoj temi prišao je iz ozbiljnog ugla. Reč je o pesmi „Kako je Velika Britanija postala probušeni dolar“. Mladu devojku, koja je posle banjalučkog zemljotresa ostala bez adrese, iskoristio je glavni „sarajevski frajer“, u pesmi nazvan „otrov za klinke“ Đulijano Pike. On devojke zavodi u mraku, zbog čega sutradan one imaju znatno manju vrednost, pa ne vrede ništa, isto kao i probušeni dolar. „Đulijano Pike, otrov za klinke, ženskih srca on je gospodar. Zavede je u mraku, u velikom parku, a već sutra za njom viknu probušeni dolar“.