DOŠAO JE PO SVOJE STVARI, TAJ TRENUTAK BIO JE NAJTEŽI! Luna na ivici SUZA iznela detalje RASTANKA sa Markom!

Luna Đogani nedavno je raskinula sa Markom Miljkovićem, a sada je otvorila dušu i otkrila detalje rastanka sa njim.

Luna je priznala da joj je to bio najteži momenat koji se tiče njihovog raskida.

foto: Printscreen, Premijera

"To je bio najteži trenutak. Dogovorili smo se da on dođe po stvari kada ja neću biti tu. Ja sam išla na nastup, u najgorem mogućem izdanju, ali ja sam veliki profesionalac, ne pokazujem kako se osećam. On je došao po stvari i sreli smo se i taj trenutak kada je došao da uzme svoje stvari i ode iz mog života je bio najteži", pričala je Luna sa knedlom u grlu i na ivici suza u emisiji na "IDJTV".

Đoganijeva je potom otkrila da je Marku priliko rastanka poručila da će uvek biti tu za njega.

"Ja sam mu samo rekla da mu nisam neprijatelj i da mu nikada neću biti neprijatelje i da šta god da mu treba u bilo koje doba dana ili noći uvek može da računa na mene. Zaista tako mislim i tako se osećam. On je rekao: "Takođe". I tako smo se rastali", dodala je ona.

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Damir Dervišagić

Kurir