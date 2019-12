SLOBA SE ŽENI UDATOM JELENOM I BAŠ GA BRIGA! Spomenuo PRETNJE njenog muža, a kako je tek izvređao Lunu! BRUKA!

Sloba Radanović Otkako je obelodanio vezu sa Jelenom Đuričanin Marković, koja ima dvoje dece, se našao na meti napada i pretnji.

"Šta me briga šta ko priča! Imam devojku koja je bila udata i ima dvoje dece! Možeš misliti! Luna i Kija mogu da pričaju šta god hoće. Podmeću mi priče kako mi se komšiluk smeje, kako su mi roditelji zabrinuti. Evo, ja sam upravo bio kod svojih roditelja sa devojkom Jelenom i moja majka je oduševljena njom. Ne smeta joj što ima dvoje dece. A zašto bi to uopšte nekome i smetalo?

"Niti vidim da bi iko trebalo da se stidi što ima decu. Pa, nisu njena deca tumori na mozgu, pa da ih se stidim. Deca su nešto najlepše na svetu! Jelena je imala muža, a sada se razvela. Vidim i šta se sve stavlja u usta tom čoveku, ali nije on baš rekao tako kao što se piše. Čovek je rekao da me zna, što je tačno, da zna da se Jelena i ja družimo, da nema ništa protiv, ali da ne zna baš u kakvom smo tačno odnosu", rekao je Sloba za Svet a prenose mediji.

"Takođe, pošto smo mi objavili da smo u vezi, rekao je da mu ne smeta to što je Jelena sa mnom. Mislim, znao je sve vreme da smo bliski i da smo išli u Rusiju zajedno. Jelena je bila udata, a sada je razvedena! Odskora smo u vezi. Dok se nije razvela nismo bili zajedno. Tačno je da sam tražio da pojedini mediji brišu naše zajedničke slike i sa drugim ljudima, jer ne bih da se sa njima provlačim po novinama. Jednostavno, neću da me sa svakim povezuju. Videli ste da ne krijem Jelenu, jer da je krijem, ne bih je vodio na javna mesta", kaže Sloba, a na pitanje da li je tačno da zbog Jelene dobija pretnje.

"Dobijao sam stravične pretnje - da će mi izvaditi oči, da će me ubiti. Što je najžalosnije, pretnje su mojim roditeljima stizale na kućnu adresu napismeno. To su radili bolesni ljudi, fanovi Lune i Kije. Pretili su mi i ucenjivali me te da se pomirim sa Lunom, te da se pomirim s Kijom. Toga više nema, polako se smiruje situacija. Više ne dobijam pretnje, samo prozivke. Kao, sramota je, ceo svet mi se smeje, šta će mi devojka sa dvoje dece i propalim brakom.

Na informaciju da ga je sada i Luna javno prozvala zbog Jelene, Sloba kaže:

"Može da me proziva i da mi se smeje samo polusvet. Normalan svet i normalni ljudi se ne smeju. Živim svoj život i gledam svoja posla. Tračevi i razne priče me ne zanimaju. Trenutno sam srećan i to mi je jedino bitno. I želim svima da budu srećni, bar upola koliko sam ja sada", završava Sloba.

