ZORICA MARKOVIĆ OTKRILA GAGIJU POSLE 2 GODINE: Evo kako su se SMUVALI Sloba i Luna! (VIDEO)

Zorica Marković i Gagi Đogani pričali su o ljubavnom trouglu iz "Zadruge 1" koji su činili Luna Đogani, Kija Kockar i Sloba Radanović!

"Pa i njena mama (Anabela) je gostovala kod Ognjena. Gostovale su kod Ognjena, gde je ispalo na kraju da i ona hoće sa Kijom. Mi ne umemo da mrzimo, govorim i za Anabelu. Ovo što se desilo sa Vladimirom, ja sam prešao preko toga", rekao je Gagi, pa dodao o Slobi.

"Čuo sam jutros Slobinu pesmu, super je. Bio sam ljut, jer mi se nije javio, a bio je dva metra ispred mene. Podržavao sam ga, nema razlog da mi se ne javi, nisam to zaslužio, ali dobro, nek je živ i zdrav. Pesma mu je super, stvarno je mega", izjavio je Đogani.

"A što tebi da se ne javi? Ali dobro, njegov je izbor. On je samo trebalo da kaže da je zaljubljen u Lunu Đogani, šta je tu bilo teško da se kaže? Ja sam samo to govorila, da bi on krenuo sa uvredama na mene. A znalo se već da se nešto desilo i kad su Anabela i Kija došle ovde u rehab", rekla je Zorica.

