ONI SU FOLIRANTI I PLAŠE SE ISTINE! Zorica Marković pred ulazak u rijaliti istakla: To što ONA radi... TO MI JE GROZNO!

Zorica Marković i ove godine pridružila se ekipi zadrugara, a pre nego što je to učinila otkrila je kakav je utisak stekla aktuelnim učesnicima.

"Oni se samo plaše istine, jer znaju da su foliranti. Grozna mi je situacija, opet brak kao institucija, grozno mi je šta radi ona žena, onaj Tomović... Ja ću svašta reći, jer sam u prednosti u odnosu na njih", dala je Zorica obećanje u "Premijeri - vikend specijalu".

Zorica jedino podržava Tarinu i Matejinu ljubavnu priču, jer joj ona deluje najiskrenije.

"Meni to iskreno izgleda, Tara i Mateja. S tim što je on tek sad počeo da se zaljubljuje, a ona se bogami odavno upecala. Ja je znam odavno, od deteta, njenu majku poznajem, doduše, pet, šest godina se nije javila. Obradovala sam se kad sam je videla. Nadam se da će biti dobra do kraja", iskrena je bila pevačica.

Takođe, ona je istakla i sa kojim zadrugarima nipošto neće pričati.

"Ima ljudi koji su vazduh za mene, ne zanima me Gagi koji se jako loše izrazio za mene kad je prva 'Zadruga' bila. Ja ne mogu razmišljati tuđim mozgom, već svojim. Oni su sami sebe povredili. Zatim baba Vuka iliti Mirko Gavrić", zaključila je pevačica.

