ŠIKANIRAN SAM, A SVE ZA HILJADARKU! Evo kako je nekada izgledao Slobin život: Niko nije hteo da mi PRUŽI ŠANSU!

Sloba Radanović otvorio je dušu pa progovorio o svojim počecima. Kako je istakao putem društvene mreže Instagram, umeo je da peva kojekuda za 1.000 dinara ili samo bakšiš, i to samo zato da bi se malo "probio".

Svojevremeno, nije imao ni svoj mikrofon, pa bi od jednog prijatelja pozajmljivao.

"Kada sam počinjao da pevam, iskusnije kolege su me uglavnom šikanirale, govorili da će mi se javiti, pa me nikada nisu zvali... I pored talenta za pevanje, niko nije hteo da mi pruži šansu. Borio sam se da se malo pročuje za mene... Pevao kad me pozovu kojekuda, za 1.000 dinara, nekada i za bakšiš samo... Nisam imao svoj mikrofon", poručio je Sloba putem pometute društvene mreže, ruku pod ruku sa jednim kolegom koji mu je tada jedini izašao u susret.

Njihovo prijateljstvo je, inače, i danas jako.

